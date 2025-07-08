Ураган ударил по Западной Украине, погрузив регион в энергетический коллапс

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На Западной Украине без света сотни населенных пунктов.

В этот раз причиной стали не российские удары по объектам энергетики, а непогода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на 07:00 8 июля по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дожди) обесточен 701 населенный пункт (Винницкая – 66, Львовская – 206, Волынская – 172, Тернопольская – 66, Закарпатская – 133, Ивано-Франковская – 63 и Ровенская – 61)», – сообщила украинская Госслужба по ЧС.

В Ужгороде, пишет бывший таможенник, а ныне блогер и журналист Виталий Глагола, молния попала в деревянный дом, после чего тот загорелся.

Львовский мэр Андрей Садовой отчитался, что в городе повалены десятки деревьев и зафиксировано восемь замыканий электросети.