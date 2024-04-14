Уралов: Харьков должен выбрать свою судьбу – Мелитополь или Бахмут

Максим Столяров.  
14.04.2024 16:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Харьков


От того, каким путём будет освобождён Харьков, зависит судьба всего украинского левобережья.

Об этом на авторском канале «Супер.Уралов.» заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От того, каким путём будет освобождён Харьков, зависит судьба всего украинского левобережья. Об этом...

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«Мы находимся на этапе конфликта на Левобережье бывшей Украины, и от судьбы первого крупного города – будет зависеть судьба всего Левобережья. Мы же видим, что в этом конфликте есть две вилки: есть судьба Мелитополя, где местные элиты, в том числе, сделали свой выбор, – до условного Бахмута. Вот она диалектическая вилка всех городов. Когда Харьков пойдёт по пути Мелитополя – это, как минимум, обрушит сопротивление на всём Левобережье», – отметил он.

«Нам именно к Харькову нужно искать особый ключик, искать особый ключик к харьковским элитам, потому что они очень конструктивны и продуктивны. Они всегда настроены на сотрудничество, нужна деятельность», – заключил Уралов.

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