Уралов: Харьков должен выбрать свою судьбу – Мелитополь или Бахмут

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От того, каким путём будет освобождён Харьков, зависит судьба всего украинского левобережья.

Об этом на авторском канале «Супер.Уралов.» заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся на этапе конфликта на Левобережье бывшей Украины, и от судьбы первого крупного города – будет зависеть судьба всего Левобережья. Мы же видим, что в этом конфликте есть две вилки: есть судьба Мелитополя, где местные элиты, в том числе, сделали свой выбор, – до условного Бахмута. Вот она диалектическая вилка всех городов. Когда Харьков пойдёт по пути Мелитополя – это, как минимум, обрушит сопротивление на всём Левобережье», – отметил он.



«Нам именно к Харькову нужно искать особый ключик, искать особый ключик к харьковским элитам, потому что они очень конструктивны и продуктивны. Они всегда настроены на сотрудничество, нужна деятельность», – заключил Уралов.