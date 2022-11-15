Уралов: Необходимо прямо сейчас покончить с двумя гиенами – Польшей и Румынией

Новости Украины

У кризиса на Украине есть две «гиены», ликвидация которых повлечет завершение конфликта. Речь идет о Польше и Румынии, которые предоставляют свои территории для снабжения ВСУ, подготовки боевиков и транзита оружия.

Об этом в эфире видеоблога донецкого историка и обозревателя Дениса Селезнева заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Многие же теоретически рассуждают по поводу ядерного удара или какого-то такого – жесткого. Но я скажу, у этого кризиса есть две гиены – это Варшава и Бухарест. Потому что для того, чтобы устроить это скотство с вооружением, стягиванием, – мы же понимаем, что инструктора, там же только пехота, кто-то же должен предоставить территорию. Мы же видим, как ведет себя Орбан (премьер-министр Венгрии). Венгрия – это пограничная страна, они отказались, сегодняшняя новость, что Венгрия – единственная страна, которая не будет готовить украинских военных. Итак, я утверждаю, что наносить что-то очень жесткое нужно по польским и румынским элитам. Потому что как только сухопутная граница с подвозом закончится, то совсем все пойдет по-другому. И плюс, это даст очень серьезное осознание, что желание стать поляком может очень дорого обойтись. Надо задать старый вопрос, Гоголь же нам все подсказал: «Ну что, помогли тебе твои ляхи?». То есть, всех, кто стали Андриями, придется поступить, как с Андриями. А убрать-то нужно польскую крепость. Хорошо, Андрей надел доспехи гусара или румынского, кто там у них, – Андрей погибнет в бою, но надо самих польских гусаров. Потому что, если не будет правильно сделано, то нас ждет судьба Тараса Бульбы и его старшего сына», – образно заключил Уралов.