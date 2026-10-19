Уралов: Вслед за украинцами Брюссель пошлёт на войну с Россией прибалтийских индейцев
Ведущие страны ЕС пока не хотят воевать с Россией, натравливая на нее более мелких сателлитов.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа ведёт свою очень хитрую иезуитскую игру. Вот сейчас мы видим, как они толкают прибалтийские страны и Польшу для того, чтобы они сначала были следующие.
Это вот заявление Гринкевича, который НАТО командующий, как его правильно. Они подталкивают к кризису вокруг Калининградской области и отчасти Белоруссии. Не зря Лукашенко распорядился ополчение готовить. Эти планы никто вообще не снимал», – сказал эксперт.
По его словам, Европе нужно открыть второй фронт против России, для чего прощупывается ситуация в Армении, Средней Азии.
«Но из того, что я вижу, они пытаются активно развязать кризис именно вокруг Калининградской области, скажем так, на Балтийском направлении. Но сами воевать пока не хотят. Они хотят воевать руками аборигенов.
А прибалты, может быть, поляки в меньшей степени, это такое же индейское дружественное племя в их логике, как и украинцы», – провел аналогии Уралов.
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