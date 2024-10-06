«Уральская, Сибирская, Дальневосточная республика»: Беглые либералы делают ставку на бардак как при Ельцине

06.10.2024 15:30
  (Мск) ,
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Госизмена, Дзен, Либералы, Политика, Россия


В деле развала России Запад может сделать ставку на чрезмерно амбициозных региональных политиков. Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Госдумы РФ I созыва Игорь Яковенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В деле развала России Запад может сделать ставку на чрезмерно амбициозных региональных политиков. Об...

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«Если вы спросите людей где угодно, неважно, в русских, в национальных республиках, в русских областях, что больше всего раздражает? Раздражает диктат Москвы.

Москва отбирает все ресурсы и делает регионы России донорскими. Когда в начале 90-х пошел этот процесс парада суверенитетов, была создана Уральская республика, даже валюту свою создавали, была создана Сибирская республика, Дальневосточная республика. Поэтому я абсолютно убеждён, что в России тенденции распада. Как только центральная власть в результате тяжелого военного поражения, которое, так или иначе, неминуемо, процессы распада России начнутся», – разглагольствовал подонок.

«Важный вопрос – а кто является бенефициаром, движущей силой этого распада? Мне представляется, что такой движущей силой, как в случае распада Советского Союза, были региональные власти. Несмотря на то, что часто говорится, что эти власти – это все назначенцы путинские, это политические импотенты и так далее. Но ослабление центральной власти – это такая политическая виагра, при которой любой политический импотент будет бодрячком.

Гораздо приятнее быть местным ханом или президентом, чем ездить на поклон на Старую Площадь и целовать задницу какому-нибудь завсектору. Точно таким же образом и нынешние губернаторы, нынешние главы администрации, они с удовольствием станут президентами отдельных республик. Ну а что касается того, что распад может быть неприятным и не бескровным. Мы это знаем. Но это меньшая кровь», – подытожил предатель.

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