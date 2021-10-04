Уральские патриоты просят прокуратуру ликвидировать ЛГБТ-рассадник в Ельцин-центре

04.10.2021 21:46 (Мск), Москва, Елена Острякова

Неделя гордости ЛГБТ стартовала в Екатеринбурге, основные мероприятия которой пройдут в Ельцин-центре.

Об этом в «ВКонтакте» сообщает уральский блогер Сергей Колясников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В программе даже есть моноспектакль по мотивам «бестселлера» Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», как можно не плюнуть в советское прошлое, да в «Ельцин-центре», да на ЛГБТ-фестивале. Екатеринбург долгие годы нёс гордое звание «города белой ленты». Затем стал «городом бесов». Судя по всему, при деятельной поддержке местных властей и правоохранительных органов, на очереди звание — «самый радужный город России», – пишет Колясников.

По его информации, финансирует мероприятие посольство Великобритании в России.

«Центру ЛГБТ в Екатеринбурге выделено 2.230.000 рублей. Но пусть вас не смущает столь скромная сумма. Спикером ЛГБТ-фестиваля выступает корреспондент информационного портала «Такие Дела» Марина Говзман.

А вот уже портал «Такие дела» получил от британцев куда более существенный взнос в 201.000.000 (двести один миллион) рублей. Есть на чём развернуться», – пишет Колясников.

Он возмущен тем, что местные СМИ широко освещают мероприятие вопреки российскому законодательству.

Екатеринбургское агентство новостей сообщает, что представители Право-консервативного движения устроили патрулирование у Ельцин-центра в знак протеста. Они устроили опрос о запрете ЛГБТ.

Представители движения отправили официальные обращения и заявления в прокуратуру, полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Алексею Орлову о недопустимости подобных мероприятий.

До этого организация «Ветераны России» попросила проверить законность проведения Уральской недели гордости. Общероссийское общественное движение направило запросы генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.