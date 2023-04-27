На данный момент у Украины и без урановых сердечников есть куча боеприпасов, способных принести массу неприятностей обороне ВС РФ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Урановый сердечник – это речь о будущем, погоду они не сделают. У них достаточно боеприпасов без урановых сердечников, чтобы доставить нам кучу неприятностей. И сегодня производство этих боеприпасов развёрнуто.

Понятно, что Украина сама не справляется с потребностями, которые должны обеспечивать ей продвижение вперёд, и производство снарядов 152 мм, 122 мм, 125 мм, мины 120 мм, 82 мм – всё это производство сейчас расконсервировано, и идёт производство этих снарядов в Восточной Европе, в Болгарии, что-то в Румынии строят, пункты обслуживания в Польше и т.д.

То есть, весь Запад работает на то, чтобы у Украины было достаточно средств для продавливания вперёд нашей линии обороны в ходе своего контрнаступления, и урановые сердечники – это не самая наша головная боль тактическая.

Стратегически – да, а тактически там и так хватит, чтобы сыпать его на наши головы», – сказал Коц.