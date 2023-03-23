Урановые снаряды ВСУ сделают территорию непригодной для проживания – токсиколог

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Снаряды с обеденным уранам, о поставках которых на Украину объявила Великобритания, обладают высоким уровнем токсичности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный токсиколог Александр Эдигер, напомнивший, что такого рода боеприпасы применялись Западом в Ираке и Югославии.

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«Боеприпасы распадаются в процессе взрыва на микрочастицы, и вся территория, на которой шли боевые действия, даже от не очень большого количества металла становится зараженной. Есть такое понятие, как химическая токсичность в естественных условиях. Химики считают, что токсичность обедненного урана как вещества в миллион раз больше, чем опасность его радиоактивности. Поэтому это все очень плохо», – сказал Эдигер «Московскому комсомольцу».

Он утверждает, что территория, на которой будет применяться обедненный уран, станет фактически непригодной для проживания.

«Период его полураспада 4,5 миллиарда лет. В принципе, он остается в почве и на поверхности земли вечно. Ситуация, при которой сохраняется такой фон и такая химическая токсичность, делает землю лишь условно пригодной для жизни», – отметил аналитик.

По его словам, заражение местности приведет к формированию у людей иммунодефицита.

«Вследствие этого в разы, если не в десятки раз, вырастут инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания, онкология. Очень высокий потенциал возникновения лейкозов и злокачественных опухолей. Эти вещи давным-давно доказаны всеми, кто занимается радиохимией. В итоге мы получим несколько поколений людей с крайне скверным фоном здоровья. Кстати, то, что сейчас происходит в Югославии… Я постоянно получаю информацию о том, что там неожиданно возникают состояния, которые не должны возникать у здоровых людей. Поэтому ничего грязнее и гнуснее представить себе нельзя. Позиция ВСУ еще более отвратительная, потому что снаряды с обедненным ураном будут использованы на земле, которую они считают своей», – резюмировал Эдигер.