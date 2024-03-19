Ургант из трусливого превратился в депрессивного «патриота» – и подвизался актёром у иноагентов

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«Испуганный патриот», бывший телеведущий Иван Ургант был замечен на похоронах актера Александра Ширвинда. Он отказался отвечать журналистам на сакраментальные вопросы, когда он вернется на экран.

Раньше он всегда с удовольствием отвечал, что вернется скоро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Урганта пока правильной двери не нашлось», – прокомментировал появление погасшей «звезды» на людях блогер и журналист Вадим Манукян в своем тг-канале.

Однако стало известно, что на киноэкран Ургант вернуться собирается. Он снялся в дебютном фильме Николая Солодовника «Во сне ты горько плакал». И актер, и режиссер уже разместили афиши в своих американских соцсетях.

Солодовников нешироко известен как видеоблогер, выпускавший на «Ютубе» интервью с деятелями культуры. Гораздо популярнее его жена — иноагент Екатерина Гордеева. Последние годы супруги живут в Латвии. В одном из интервью Солодовников согласился с мнением ведущего о том, что Россия занимается «военными преступлениями во многих городах».

Снять кино дебютанту помогал фонд кинорежиссера Александра Сокурова, чей последний фильм «Сказка» не получил прокатного удостоверения в России.

«Мне рассказали, что Урганта он поймал, когда тот был фактически в депрессии, свойственной человеку, жизнь которого раньше была расписана поминутно, а теперь свободы оказалось слишком много. Даже частных ивентов теперь одна четвертая от прошлых, тучных времен. Возможно, раньше Ваня не согласился бы на чей-то дебют, а теперь это, считай, новый старт», – раскрывает подробности творческого союза Солодовникова и Урганта беглая телеведущая-иноагент Анна Монгайт.

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев выразил уверенность, что проект Солодникова не получит прокатного удостоверения.

«Какая ожидает судьба Ивана Урганта? Мне его жаль. Всех предателей страны ждёт только одна судьба – они здесь будут изгоями. Если он переедет на Запад, он там будет никому не нужен. Это здесь у него были эфиры. А теперь такие, как он, стали неформатом для нашей страны. Но у каждого есть шанс покаяться и осознать свои ошибки. Будем судить по дальнейшим делам», – сказал Бурляев в интервью «Абзацу».

Кинокритик Дмитрий Батяйкин считает, что новая роль не поможет вернуться шоумену на телеэкраны, а только окончательно разобьет его репутацию в России.

«Его уже давно не зовут в фильмы, а тут еще и дебют в проекте, который будет мало кому интересен. Когда человека зовут в авторское кино — это гибель карьеры», — сказал критик в интервью Regions.

Отстраненный от эфира после начала СВО за «антивоенный» пост Ургант постоянно обещает в него вернуться. Однако его программу на Первом канале все не возобновляют, поскольку общественное мнение настроено против Урганта. Не помогло и активное заступничество пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал Урганта «испуганным патриотом».

Покровители телеведущего идут на различные уловки. То Первый канал включит Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то на ТВЦ появится реклама благотворительной организации «Дом с маяком», озвученная голосом «испуганного патриота». Но в основном Ургант перебивается случайными заработками и делает любительские проекты на Ютубе.