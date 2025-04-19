Ургант не испугался выставить себя «смелым» патриотом Израиля

Елена Острякова.  
19.04.2025 12:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, Россия


Бывший телеведущий Иван Ургант начал тур по Израилю с программой «Живой Ургант».  Он ведет ее вмести с комиком Александром Гудковым, отметившимся участием в мероприятии в Риге, где собирали деньги на ВСУ.

На сцене Ургант, которого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал когда-то «испуганным патриотом», смело спел свою версию гимна «гордого Израиля».

Бывший телеведущий Иван Ургант начал тур по Израилю с программой «Живой Ургант».  Он ведет...

Это издевательская пародия на песню Олега Газманова «Москва, звонят колокола». В «произведении» Урганта присутствуют слова «блеск бриллиантов», «белый мрамор твоих синагог» «теперь мы израильцы».

«Помнится, Песков говорил, что Ургант большой патриот. Он, видимо, забыл добавить какой именно страны он патриот», – написал в своем тг-канале блогер Вадим Манукян.

Недавно сообщалось, что Минюст РФ проверяет Урганта на  иностранное влияние по запросу депутата Госдумы РФ Николая  Новичкова. В марте стало известно, что бывший телеведущий год назад зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в центре Парижа. После публикаций в СМИ Ургант закрыл свое ИП. Сейчас те же СМИ расценили израильское турне как окончательный отказ от работы на российском ТВ.

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