Ургант не испугался выставить себя «смелым» патриотом Израиля

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Бывший телеведущий Иван Ургант начал тур по Израилю с программой «Живой Ургант». Он ведет ее вмести с комиком Александром Гудковым, отметившимся участием в мероприятии в Риге, где собирали деньги на ВСУ.

На сцене Ургант, которого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал когда-то «испуганным патриотом», смело спел свою версию гимна «гордого Израиля».

Это издевательская пародия на песню Олега Газманова «Москва, звонят колокола». В «произведении» Урганта присутствуют слова «блеск бриллиантов», «белый мрамор твоих синагог» «теперь мы израильцы».

«Помнится, Песков говорил, что Ургант большой патриот. Он, видимо, забыл добавить какой именно страны он патриот», – написал в своем тг-канале блогер Вадим Манукян.

Недавно сообщалось, что Минюст РФ проверяет Урганта на иностранное влияние по запросу депутата Госдумы РФ Николая Новичкова. В марте стало известно, что бывший телеведущий год назад зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в центре Парижа. После публикаций в СМИ Ургант закрыл свое ИП. Сейчас те же СМИ расценили израильское турне как окончательный отказ от работы на российском ТВ.