Ургант: от провала к провалу

«Испуганный патриот», бывший телеведущий Первого телеканала Иван Ургант принял участие в подкасте «Куджи» и разочаровал многих своих поклонников. Больше часа трое участников разговора скакали с темы на тему и не всегда удачно шутили.

А фанаты хотели услышать о «драме» Урганта. Отстраненный от эфира после начала СВО за «антивоенный» пост он вот уже два года предпринимает попытки вернуться на большой экран, то посещая светские мероприятия (в основном похороны), то выступая в качестве участника телепрограмм.

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«Ну, я не верю, что нельзя было с ним придумать безопасного варианта, хотя бы иносказательной шутки, хотя бы окольных путей для того, чтобы ответить на те вопросы, которые сейчас есть у всей страны», – переживает в своем тг-канале коллега Урганта Ксения Собчак.

Подкаст появился не ютубе в записи, потому что сам «герой» находится сейчас в Европе – в турне вместе со своим престарелым другом, тоже телеведущим Владимиром Познером. Он постоянно подкидывает возможность подзаработать истаскавшемуся по корпоративам Урганту. Вместе они развлекают эмигрантскую публику в разных странах своими рассказами, а иногда даже и поют.

Однако в Европе из-за большого количества украинских беженцев гастроли обернулись чередой скандалов. Завернувшиеся в желто-голубые ткани активисты в концертном зале в Амстердаме объявили Познера и Урганта «пропагандистами», «представителями террористического государства» и потребовали от них уехать из Европы. Потом аналогичная ситуация повторилась в берлинском аэропорту.

Члены парламента Нидерландов Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс решили подыграть уличным украинским манифестантам и направили запрос в МВД, в котором возмутились «ярко выраженной пророссийской позицией» двух отставных телеведущих, распространяющих «российские нарративы и дезинформацию».

Солидарность проявила и лондонская экстремистка Мария Певчих. Правда, это может быть связано с ее опасениями за успех своего мероприятия в Берлине, которое она будет проводить в день рождения своего покойного шефа Алексея Навального. А вдруг и туда заявятся экзальтированные украинцы?

Эта суета позабавила комментаторов в России.

«Скоро какого-нибудь Шендеровича тоже назовут высоким званием российского пропагандиста. Этот лишенец тоже продавал свои туры в «вечный город», – съязвил в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

«Они никогда не станут для других заукраинцев своими. Им всегда будут припоминать работу на федеральном канале в России и тех, кого они приглашали на свои интервью. Даже если ведущие решат получить украинские паспорта, им всегда будет «аукаться» их прошлое, они всё равно будут за границей чужаками», – считает блогер Вадим Манукян.

«Турне Позора – ой, Познера и Урганта по Европе продолжается. По всем тем странам, которые прямо сейчас обсуждают, разрешат ли они наносить удары своим оружием по России. Тут есть ещё одно «ой» – эти страны их уже по нам наносят. Но Познера и Урганта не волнуют даже крики проукраинских демонстрантов, встречающих их на входе на концерты с криками – «Позор!». Я так и слышу, как Познер отечески успокаивает Урганта – «Если нас ругают и патриоты, и либералы, значит, мы все делаем правильно. Истина – посередине». А середины нет, не существует в такие времена. Когда идёт война, а ты выступаешь в странах, которые посылают бомбы на твои города, то ты – уже точно не посередине», – написала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Политолог Марат Баширов решил выступить в защиту Урганта.

«Давайте честно. Посмотрел, что Ургант делал все эти месяцы СВО после того, как поместил квадратик где-то там у себя в аккаунте. А ничего против России. Не пересылал денег ВСУ, не сбегал, не истерил, работал на закрытых благотворительных вечерах, выживал и кормил свою семью. И за что его, и таких как он, «казнят»? За неискушенность в геополитике? Так в ней не разбираются 99% наших сограждан. Мы должны разделить Хаматовых&Смольяниновых и Ургантов», – остаётся только догадываться, что заставило автора-патриота выгораживать комика-либерала.