Урны возбудили депутатов больше, чем «пятый срок Путина»

24.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наиболее резонансным в СМИ стало обнуление президентских сроков после вступления в силу поправок в российскую конституцию. Эта норма дает возможность Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году.

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Однако депутаты в зале ни разу не помянули «обнуление». Их больше взволновали другие поправки, внесенные в законопроект между вторым и третьим чтением.



Депутат от фракции «Справедливая Россия» назвал их «мухо-котлетными и медово-дегтярными технологиями».

«Как можно голосовать за любое благое начинание, если потом все смешивается. Вы медвежью услугу делаете президенту, который говорил об одном, а вы подстраиваете технологические вещи, которые вам удобны, чтобы прийти к нужному результату», – сказал Нилов.

Коммунист Николай Коломейцев попытался вообще снять законопроект с рассмотрения, а когда это не удалось, обрушился с критикой положения об использовании переносных урн во время выборов. Он считает необходимые для введения этого новшества 10 миллиардов рублей неправомерным расходованием бюджетных средств.

Коммунисту возразил спикер Вячеслав Володин.

«Это права наших граждан, которые в силу разных причин не могут прийти на избирательные участки. Это вам не почтовые переводы в Америке, не голосование 40 дней, как неправильно. Думайте о людях. Не может бабушка прийти или дедушка, возьмите «приехайте», – сказал Володин.