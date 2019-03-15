«Уродство какое-то!» – одесситов возмутило заявление националистки на ТВ

15.03.2019, Одесса

На Украине нельзя проводить децентрализацию, так как это усилит самостоятельность регионов, в частности Одесской области, которая таким образом может выйти из-под контроля киевских властей.

Такое мнение в эфире местного «7 канала» высказала замглавы одесского отделения партии «Народный рух Украины» Алина Радченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Хочу сказать по поводу децентрализации. Сейчас, при такой обстановке в Украине и Одессе, децентрализация очень опасна, потому что много денег теперь появилось в бюджете Одессы, в четыре раза увеличился бюджет, никто не заметил этих денег, и олигархический клан, который захватил Одессу, теперь получает в разы больше средств.

Сейчас правоохранительная система в Одессе – прокуратура и МВД полностью подконтрольны именно местной власти. То есть они юридически вроде бы подконтрольны Киеву, но если еще сделать юридически, чтобы они не контролировались Киевом, это будет просто отделение одесского региона. Сейчас этого делать ни в коем случае нельзя», – заявила она.

При этом после заявления националистки в студию позвонил телезритель, призвавший не нагнетать обстановку и вместо этого расследовать преступление экс-главы одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, зарезавшего ножом якобы напавшего на него человека.

«Послушаешь, это же просто уродство какое-то – нагнетают, нагнетают эти активисты. Скажите лучше, когда посадят уже этого убийцу Стерненко? Вот тогда будем дальше идти», – обратился мужчина к студии.

«Господа, убийца или нет должен доказывать суд», – ответил ему ведущий.