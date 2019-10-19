Уродство Майдана заставило Донбасс вспомнить о русских корнях

19.10.2019, Киев, Игорь Петров

Пророссийские настроения на Донбассе были во многом вызваны разжиганием национальной вражды и радикальным национализмом тех сил, которые пришли в Киеве к власти в результате Майдана.

Об этом в интервью проекту «Vласть vs Vлащенко» заявил экс-депутат Луганского областного совета Андрей Недовес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Янукович не был «богом» на востоке на самом-то деле. Восток, отлично понимал кто такой Янукович. Мы всегда выбирали между Януковичем и «турчиновыми», «ющенками». К сожалению, не было на тот момент альтернативы, которая бы объединила нацию, которая бы стала бы компромиссной и приемлемой для всего народа.

Когда выпадал такой вариант выбора, Восток выбирал своего «сукиного сына» – просто потому что, хотя они не исполняли обещания и по второму государственному языку, и воровство начиналось тотальное, но это был свой «сукин сын».

Восток воспринял события на Майдане как совершенно чудовищный государственный переворот, кровавый переворот, незаконный переворот. Очень жестко был воспринят сильнейший крен в национализм.

Это чушь, что восток был всегда «за колбасу», и больше его ничего не интересовало. Вы не можете себе представить реакцию моих земляков на десятки тысяч людей, которые прыгают в центре Киева с криками «кто не скачет тот москаль!», вы себе это представить не можете…

До 2014 года присоединение к России не воспринималась. До того, как людям показали Майдан, а перед этим – западные области. Вспомните, как в Тернополе старшеклассники, тысячи детей на площади перед школой с хорошей акустикой, с флагами (то ест,ь это организовано было), дети старших классов кричали «москаляку на гиляку» и «кто не скачет тот москаль». Тысячи. В каком-то абсолютном безумии. Как это было воспринято на востоке, я вам просто передать не могу.

Нам рассказывали постоянно, что языковой вопрос – это 15-й в рейтинге, когда опрашивали народ, это вообще не на повестке дня. Когда эта тема поднималась, что это пятнадцатое место занимает, тогда принимался закон Кивалова-Колесниченко. Это была бомба, из этого сделали такую страшилку! Вот тогда стали рассказывать, что это разжигание, что это нельзя было делать, что это не на повестке дня и так далее и тому подобное.

Что делает новая рада после Майдана я рада с учетом того что это – 15-й вопрос на повестке дня? Они первым законом отменяют закон Кивалова-Колесниченко», – напомнил политик.