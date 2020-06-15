Уроды не мы, или Как и почему «отмазывают» Ефремова

15.06.2020, Москва, Платон Беседин

Об этом в авторской колонке для ПолитНавигатора пишет российский писатель Платон Беседин.

В комментариях к моим постам и статьям о Михаиле Ефремове и ДТП с его участием мне поступают гневные реплики: мол, чего это вы на актёра накинулись, как так можно человека хулить? И далее в том же духе. Причём глупые расчехляются сразу: «руки прочь от великого актёра и морального авторитета». А вот те, кто поумнее, действуют осторожнее: ну, он, конечно, наказания заслуживает, но для чего вот так…

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Всё это, на самом деле, из одного корытца черпается. А корытце тут простое – кампания по «отмазыванию» Михаила Ефремова от тюрьмы. И пока что всё разыгрывается как по инфернальным нотам (простите мне этот штамп).

Его покаянное видеообращение? Личное моё ощущение – обращение гладкое, без шероховатостей, местами патетичное. И то, что оно написано профессиональным спичрайтером, несомненно. Вопрос: сколько в этом обращении самого Ефремова?

Остальные же вещи вполне предсказуемые. Появляется, к примеру, вдова погибшего Сергея Захарова, а потом она уже и не вдова – так или иначе, жертва очерняется. Но главное – есть масса защитников Ефремова, апеллирующих, по сути, к двум вещам. Великий актёр – раз. И милосердие – два.

Оба пункта ложные. Потому что никакой Ефремов – не великий актёр, даже близко. Он не Олег Янковский. Да и великие сидели в тюрьмах за преступления. Об Эдуарде Стрельцове – футболисте прекрасном – все помнят? А что до милосердия… Да, его всегда проявлять нужно, но от взывания к нему, к милосердию, не покидает ощущение фальши, согласитесь.

Вот и Михаил Леонтьев влез. Назвал всех тех, кто нападает на Ефремова, требуя наказания, уродами. Мол, затравили великого артиста, Богом на грешную землю посланного. Это, к слову, очень показательное выступление. Леонтьева выступление, в смысле. Ведь мы в очередной раз видим, что в «тусовке» никакого разделения не существует – они там все заодно в случае чего. Своего выгораживать надо. Вот и Люба Успенская целую кампанию среди селебрити по защите актёра организовала.

Да, допускаю, что многие набросились на Ефремова из-за внутренней злобы, но! Понимаете, в чём фокус – этой стране в последнее время очень не хватает справедливости. Катастрофически не хватает. И потому запрос на неё запредельно велик.

Потому столь велико внимание к делу Ефремова. Ведь если отмажут его, то станет очевидно, что плевать на справедливость окончательно. Что мы имеем? Зарвавшийся мажор, у которого была сотня выписанных штрафов за нарушения, убил на дороге обычного русского работягу. И единственное, что говорится в адрес близких этого работяги: дать им побольше денег – и точка. Ефремов ведь после ДТП тоже заявлял, что этих самых денег у него очень много, а потому вылечит он пострадавшего. Не вылечил. И отправляют актёра под домашний арест, но он там не находится. Подобных вызовов нашему обществу со стороны Ефремова и его апологетов брошено предостаточно. Схаваем?

Реально же Россия сегодня с делом Ефремова проходит тест на справедливость. Не посадят актёра значит плевать государству на простых людей. Именно так – плевать. Когда нет ни закона, ни справедливости. А с работягами можно делать что угодно, продолжая разделять общество на своих и чужих, на рабов и хозяев.

Не хочется быть банальным, но всё по Оруэллу, когда «все животные равны, но другие равнее других». Нас и так столь долго кормили этим разделением – может, наконец, хоть раз быть честными? Повторяю: честными – и только. Честный суд, адекватный – больше мы ничего не просим.

Потому что мы не уроды, сколько бы нас не уверяли в обратном. Уроды не мы. Уроды… ну, вы и сами всё знаете, господа тусовочные.