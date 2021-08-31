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31.08.2021 18:44 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Урок Афганистана: освобождение всей Новороссии заставило бы Запад присмиреть – политолог

Новости УкраиныРиторика западных стран вокруг событий в Афганистане показывает, что если бы в своё время...

Риторика западных стран вокруг событий в Афганистане показывает, что если бы в своё время республики Донбасса взяли под контроль всю территорию Новороссии, обеспечив выход к морю и на румынскую границу, с этим уже смирилось бы мировое сообщество.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, что режет глаз? Как быстро меняется риторика на уровне лидеров серьёзных государств по отношению к ещё недавно неприемлемой террористической группировке «Талибан», которая сегодня опять захватывает Афганистан.

Посмотрите, как говорит Макрон – это же не про Америку, это такой привет туда – ребята, давайте говорить, мы вас ещё не признаём, но давайте разговаривать, может быть, признаем в перспективе.

И знаете, какая мысль мне приходит в голову? Если бы в своё время донбасские республики действительно взяли под контроль несколько областей Юго-Востока Украины, обеспечив себе выход к морю и на румынскую границу, они бы давно уже были признаны всем мировым сообществом.

А вот эта интеллигентная рефлексия, вечно русская рефлексия о том, что неудобно, неловко, как же мы будем так», – рассуждал Мартынов.

«Талибан демонстрирует, что действовать надо по беспределу. Вот, когда по беспределу, просто выходит, что миру придётся признать», – констатировала телеведущая Ольга Скабеева.

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