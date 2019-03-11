Урок Антимайдана

11.03.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Новый лидер местного отделения «Единой России» Дмитрий Саблин провел для школьников Севастополя урок о событиях Русской весны. Между тем, нельзя забывать и о печальных уроках ошибок на Украине, которые привели к перевороту 2014 года и, надеемся, временной потере Киева для России. По иронии судьбы, некоторые протеже впоследствии одного из основателей движения «Антимайдан» сыграли не лучшую роль в украинской трагедии пятилетней давности.

Незадолго до победы Виктора Януковича, в 2009 году, в Киеве была запущена экспертная площадка «Центр социально-консервативной политики (Украина)», призванная взращивать и подсвечивать политиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, настроенных на дружбу с Россией, сторонников присоединения к Таможенному союзу. Куратором проекта украинская пресса называла Дмитрия Саблина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На протяжении нескольких лет ЦСКП-Украина в центральных отелях Киева проводил заседания, круглые столы, конференции, куда зачастую приезжал и сам Саблин.

Отношения высшего руководства двух стран, тем временем, становились все прохладнее – Янукович, получив скидку на газ после Харьковских соглашений, требовал новых уступок от Москвы – отвергая приглашения по вступлению в интеграционный проект РФ, Белоруссии и Казахстана. А вскоре Киев начал шантажировать заключением соглашения об ассоциации с ЕС.

Насколько успешной была деятельность ЦСКП-Украина по поддержке лояльной киевской элиты? Тех, кто бы смог корректировать курс Януковича, которого уже вскоре после инаугурации активно взяли в обработку американские политтехнологи и советники из числа галичан.

В официальных отчетах о деятельности киевского ЦСКП все шло успешно. Частым гостем заседаний была депутат Верховной Инна Богословская, впоследствии получившая пост заместителя министра юстиции Украины.

На одном из заседаний она, дискутируя с Саблиным, особо хвалила концепцию Русского мира, призывая не ограничиваться «прагматической моделью» между Киевом и Москвой.

А спустя некоторое время именно Богословская станет первым членом Партии регионов, покинувшим фракцию в Верховной Раде в самом начале Евромайдана. Напомним, что не так давно именно Богословская грозила России появлением у Украины графитовых бомб.

Еще одной «звездой» заседаний ЦСКП-Украина стал киевский миллионер Геннадий Балашов. Он зарабатывал тем, что сдавал в аренду элитную недвижимость в престижном районе Киева Липки. Балашов любил говорить в своих выступлениях, что заинтересован в приезде как можно большего количества богатых паломников из России в Киево-Печерскую Лавру, ведь им можно будет сдавать жилье и зарабатывать деньги.

В 2014 году в России против Балашова будет возбуждено уголовное дело за призывы с трибуны Майдана убивать людей с Георгиевскими лентами. Ему же принадлежит идея взорвать ГТС, чтобы остановить транзит российского газа в Европу и лишить Москву доходов.

Это именно тот Балашов, который записывал издевательские ролики, бросая бананы в свезенных в Киев участников Антимайдана из Крыма. Балашов с нескрываемым удовольствием глумился над бюджетниками, которых крымское руководство Партии регионов по разнарядке доставляло в столицу автобусами, выдавало украинские флаги и поручало слушать речи «бело-голубых» вождей со сцены о «движении в Европу без фашистов».

К этому времени на Майдане уже были собраны натренированные вооруженные и идеологически подкованные боевики. Одним из печальных итогов стал Корсунский погром.

Партия Януковича многое сделала сама, чтобы оттолкнуть от себя мотивированных крымчан, которые могли бы оказаться в Киеве куда эффективнее, нежели собранные «для галочки» бюджетники. Не будем забывать, как незадолго до Майдана в Крыму украинский спецназ по указанию «макеевской команды» лупил дубинками пророссийских казаков, пытавшихся установить возле Феодосии поклонный крест вопреки протестам ныне запрещенного в РФ меджлиса.

Думается, эта история стала одной из причин высказанных недавно сенатором Ольгой Тимофеевой опасений по поводу «украинского реванша» в Севастополе. В городе, где пятый год после Русской весны бурлят политические страсти, уроки ошибок Антимайдана нужно помнить особенно хорошо.