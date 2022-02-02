Урок для Украины: Пентагон отказался выполнять союзнические обязательства перед Афганистаном

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Новости Украины

США не собираются выполнять свои обязательства перед Афганистаном, который с 2012 года получил статус основного союзника вне НАТО.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кирби, после выхода американских войск из Афганистана и смены власти в этой стране, обязательства США обнулились.

«Решение сделать Афганистан главным союзником, не входящим в НАТО, было принято еще, я думаю, в 2012 году. И это была договоренность, достигнутая с демократически избранным правительством Исламской Республики Афганистан. Сейчас, когда этого правительства больше нет в Кабуле, нет ни такого обязательства, ни такого соглашения», – заявил представитель Минобороны США.

Отметим, что на Украине неоднократно звучали призывы и тезисы о необходимости получения статуса основного союзника США вне НАТО. В 2017 году Верховная рада Украины отправила в Конгресс США обращение о получении такого статуса. Наряду с Украиной подобного статуса добиваются Молдавия и Грузия. Помимо Афганистана статус основного союзника США вне НАТО имеют еще 16 стран.

Напомним также, что власть в Афганистане после стремительного вывода американских войск перешла к талибам, которых американцы так и не сумели победить.