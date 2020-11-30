Урок истории от Шойгу: Образумится ли обнаглевшая подчинённая Меркель?

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Главе Минобороны России Сергею Шойгу уже во второй раз за последнее время пришлось публично напоминать Германии о печальных уроках истории. «Забывчивость» немцев, похоже, объясняется то ли желанием «подмахнуть» американцам, то ли упованием на оккупационный контингент США, о выдворении которого у официального Берлина смелости ставить вопрос не хватает.

На минувших выходных Шойгу ответил на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей разговаривать с Россией с позиции силы: «Здесь это похоже на выступление ученицы младших классов с нападками, кстати, на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы, которая может себе все позволить, она может выйти на трибуну и начинает говорить… Так мы в другой школе, ребята, у нас директор другой. Поэтому надо изучать и показывать, что вы не такие белые и пушистые, вам еще лет сто, если не больше, отмаливать, что сделали ваши предки», – сказал глава российского оборонного ведомства, намекая на «директора» из Вашингтона.

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А предыдущему министру обороны Урсуле фон дер Ляйен Шойгу на аналогичное предложение советовал «у дедушки спросить, каково это разговаривать с нами с позиции силы».

Спикер МИД РФ Мария Захарова уже дала понять, что за воинственными заявлениями немецких чиновников стоят американцы. «О какой «позиции силы» может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона? Судя по тому, как американские послы разговаривают с немецкими коллегами, всё ровно наоборот», – напоминает Захарова.

«Слова немецкого министра напоминают антироссийскую риторику, звучащую из некоторых других стран, которые являются европейскими только по географии, а на деле все больше скатываются в разряд «третьего мира». Повторение такой риторики со стороны Германии – вряд ли плюс этой стране или конкретному немецкому чиновнику. Нашим странам нужно выстраивать диалог, а не заниматься подобными глупостями. Хотя, возможно, объяснение кроется в том, что на территории Германии размещается целый ряд как бы «дружественных» иностранных баз. Но при негативном сценарии именно они способны взять и начать контролировать ситуацию в немецком государстве. Косвенные доказательства этому мы уже видим сегодня», – объясняет «ПолитНавигатору» политолог Денис Денисов.

Шойгу абсолютно верно избрал жёсткий стиль ответа на хамство немецких чиновников, считает политолог Сергей Марков. По его словам, на Западе, в том числе в ФРГ, государственная пропаганда строит из России образ «исчадия ада», которое нужно изолировать. В таких условиях соблюдать деликатность не стоит.

«Слова Шойгу абсолютно верны. Он видит, что временами происходит просто какая-то наглость со стороны европейских политиков, в том числе немецких, в отношении России. Они ведут наглую позицию, представляя Россию исчадием ада. Исходя из этого, с «исчадием ада» говорить надо с позиции силы. Эта демонизация России является пропагандистским обоснованием политики насильственной дерусификации, которую проводят Украина, страны Прибалтики, которую планируют провести в Белоруссии. Является обоснованием также для изоляции России и попытки построить вокруг нее кольцо враждебных государств», – сказал Марков «ПолитНавигатору».

Он уверен, что слова немецкого министра о «позиции силы» в отношении России продиктованы американцами. «На протяжении многих десятилетий немцы помнили о преступлениях, которые они совершили в России и тяжелейшем поражении, которое они понесли именно от России, а не от каких-то там мифических «объединенных наций». Но сейчас они склонны об этом «забывать», – отметил эксперт.

Он полагает, что инцидент с Крамп-Карренбауэр – еще одно напоминание о необходимости вести информационное противодействие антироссийской кампании на Западе. И детально напомнить о преступлениях германских нацистов, а также роли немецкого бизнеса в Третьем Рейхе.

«Нужно полностью поддержать Сергея Шойгу и самокритично сказать, что мы в последние годы как-то расслабились, ориентируясь на хорошие отношения с Германией. Я считаю, что сейчас есть крупные немецкие корпорации, благосостояние которых во много построено на труде наших рабочих, которые были вывезены туда в рабство. Я считаю, что во всех проходных немецких корпораций должны стоять скульптурные изображения, посвященные памяти наших людей, которые были угнаны в рабство и эксплуатировались на благо этих немецких корпораций. Кроме того, тезис о том, что проводилась именно политика геноцида в отношении, прежде всего, русского, но и других народов СССР, – это должно быть зафиксировано во всех учебниках. Мы должны требовать этого, потому что на примере этого министра обороны мы видим, что немецкие политики готовы «потерять берега». Мы хорошо помним, какую чудовищную цену заплатила в свое время Европа и весь мир за то, что немецкие политики «потеряли берега» и решили вести силовую политику в отношении России», – заявил Марков.

Поддержал российского министра обороны и военный эксперт Владислав Шурыгин: «Фрау министру и правда лучше бы спросить у своих родственников или вспомнить тех, кто из России не вернулся. Очевидно, что это безумное заявление немецкой министерши и, соответственно, абсолютно стандартный наш ответ».

Слова главы военного ведомства Германии демонстрируют не только безответственность, но и отсутствие благодарности к России, которая поступила благородно по отношению к немцам, сказал «ПолитНавигатору» российский политолог Алексей Кочетков.

«Это прямой результат того, что министром обороны Германии стала женщина, которая вообще не представляет, чем она руководит. Такое ощущение, что она думает, что стоит во главе какого-то Вермахта, а не Бундесвера в его плачевном состоянии сегодняшнем.

Тем более, вообще странно, когда подобные угрозы о какой-то там позиции силы звучат со стороны представителей немецкого правительства. Они порядок у себя в стране навести не в состоянии, они не в состоянии говорить «с позиции силы» с непрошеными гостями, которые год за годом ввергают Германию в состояние хаоса.

А если уж в исторические экскурсы обращаться, то просто очевидно, что это еще и проблема плохого образования, потому что, если человек в здравом уме и трезвой памяти может себе представить Германию, говорящую с позиции силы, после того, как она лежала не просто в руинах после последней попытки, а вообще стоял вопрос ее физического существования… Кстати, если бы не позиция Советского Союза, возможно, сегодня Германия была бы одним большим картофельным полем, как это предлагал сделать Трумэн.

Поэтому я думаю, что это просто последствие нескольких проблем – очень слабой кадровой политики в кабинете госпожи Ангелы Меркель, где, очевидно, не по профессиональным признакам людей подбирают, а по признаку пола или в угоду современным мультикультурным трендам.

Второе – это признак очень плачевного состояния с образованием в Германии, когда даже те люди, которые дорвались до самых высоких постов в своем государстве, вообще не знают своей истории, просто не представляют.

Ну, это еще и низкий уровень адекватности современного политического истеблишмента, когда руководитель немецкого военного ведомства думает, что его ведомство в состоянии с кем-либо говорить с позиции силы. Бундесвер сегодня не в состоянии говорить с позиции силы даже с польской армией, не то, что с Россией», – заявил Кочетков.

Эксперт организации «Офицеры России» Александр Перенджиев призывает помнить, что в Германии есть и силы, дружественно настроенные по отношению к русскому народу.

«Заявление немецкого министра нужно оценивать, в первую очередь, как не отражающее мнение всей политической элиты Германии. Последняя не настроена против Российской Федерации. Это говорит о том, что министр обороны ФРГ, скорее, является лицом, подчиненным Соединенным Штатам Америки, НАТО и ЦРУ, но не выражает интересы своей страны», – считает Перенджиев.