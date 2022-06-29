Урок Мариуполя: ВСУ теперь отступают, опасаясь окружения
Ход боевых действий последних дней показывает, что вооруженные формирования Украины не в состоянии удержать Лисичанск.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт Владислав Шурыгин.
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«В последние дни стало ясно, что в Лисичанске украинские силы точно не удержатся. Начиная со штурма Золотого и Горского, наши войска действуют на кураже и остановить их невозможно. Думаю, что город могут полностью освободить в течение недели.
Не исключено, что командование украинскими силами отдаст приказ выходить из нового котла. Мы это видели в Горском и Золотом. Такой маневр обойдется украинским силам дорого. Основные дороги перерезаны, поэтому они неизбежно понесут большие потери», – сказал аналитик «Известиям».
Он подчеркнул, что после котла в Мариуполе, завершившегося массовой сдачей в плен, украинские военные не горят желанием оставаться в окружении.
«Сейчас они начинают просачиваться из Лисичанска на запад. Но при этом в городе кто-то останется, чтобы отвлекать союзные подразделения, ведущие атакующие действия, и прикрывать отход основных сил. Новый оборонительный рубеж, я думаю, у них будет на линии Славянск, Краматорск, Константиновка. Там они в очередной раз попытаются закрепиться и сдержать наступление союзных сил», – резюмировал Шурыгин.
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