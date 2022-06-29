Урок Мариуполя: ВСУ теперь отступают, опасаясь окружения

Ход боевых действий последних дней показывает, что вооруженные формирования Украины не в состоянии удержать Лисичанск.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«В последние дни стало ясно, что в Лисичанске украинские силы точно не удержатся. Начиная со штурма Золотого и Горского, наши войска действуют на кураже и остановить их невозможно. Думаю, что город могут полностью освободить в течение недели.

Не исключено, что командование украинскими силами отдаст приказ выходить из нового котла. Мы это видели в Горском и Золотом. Такой маневр обойдется украинским силам дорого. Основные дороги перерезаны, поэтому они неизбежно понесут большие потери», – сказал аналитик «Известиям».