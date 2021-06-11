Урок от мамкиных «революционеров»: как продавать своих же

11.06.2021, Москва, Платон Беседин

Соратники задержанного в Минске экстремиста и экс-боевика неонацистского полка «Азов» Романа Протасевича решили цинично на нем заработать.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Сразу оговорюсь: у меня есть масса претензий к власти. И желание перемен тоже есть. Но! Всякий раз, когда меня зовут на баррикады, я думаю: кто и для чего это делает?

И ответ на то, как правило, печален: они хотят хайпа, они хотят денег. Всё очень просто. Так было, есть и, похоже, будет. За редким исключением. Но сейчас подобное совершается с каким-то особым цинизмом. И как бы свои очень быстро – трепетно даже – сдают как бы своих же.

Вот последний – очень яркий, фактурный, я бы сказал – пример. Задержанный Роман Протасевич очень быстро назвал в Минске все пароли и явки. Причём, судя по всему, для этого его не пришлось мучить и пытать, как, к примеру, героев романа «Слепящая тьма» (почитать на досуге можно, ага). Он ведь и сам многое понял. Где-то приукрасил, где-то говорил чистую правду.

Что делают в ответ его недавние сподвижники? Гневно отрицают – они неубедительны. Да, затаили обиду, да, хотят отомстить «крысе» Протасевичу – это всё понятно. Но канал NEXTA, который ещё недавно развивался усилиями самого Романа и Степана Путило, идёт ещё дальше, пробивая дно цинизма.

Он – внимание! – интегрирует рекламу в пост об аресте и допросе Протасевича. Рекламу! Мол, не хотите кончить, как Роман, а хотите стать «истинным революционером» – так и просится добавить: «мамкиным», – тогда вот вам метод! Ссылочка прилагается. Наверное, – да что там, наверняка! – если Протасевич вдруг загнётся в Минске, то NEXTA тут же интегрирует в новость о его смерти ссылки на похоронные агентства.

Не удивляет, казалось бы, что всё продаётся, но иногда случаются-таки небольшие потрясения. Вот и со мной нечто похожее произошло, когда я увидел этот пост. Продавать трагедию своего товарища. На всём делать деньги, на всём хайповать. И тут бессмысленно писать, что это люди без совести и без чести – они в принципе не слышали эти понятия.

Просто в следующий раз, когда вам снова начнут рассказывать о свободе слова, демократии и борьбе за права человека, вещать о том, как надо бороться за них, подумайте уже не сто, а сто один раз. Чтобы затем ушлые мамкины «революционеры» не вставляли рекламу чёрт-те чего в сообщения о задержаниях и смертях вас или ваших детей.