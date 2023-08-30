Урок Пскова: России необходимо срочно совершенствовать системы РЭБ – эксперт

Дроны, атаковавшие аэродром в Пскове, были оборудованы приборами слепого полета.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил член Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний случай показал, что этот дрон очень хорошо был оснащен соответствующим оборудованием слепого полета. Это произошло в 23.54. Это полная темнота, полночь. В это время найти цель точно и ударить по ней, это очень хорошее оружие с хорошей прицельной точностью», – сказал Смирнов.

Он отметил, что дроны не смогли поразить склад с оружием, однако вывели из строя целую эскадрилью – пять Ил-76.

«Случай с дроном в Пскове говорит о том, что нам необходимо усилить свои действия для того, чтобы минимизировать последствия прилетов дронов. Его очень сложно остановить и сделать так, чтоб их не было. Последние события показали эффективность электронной обороны против дронов. То есть включаются такие сигналы, которые выводят из строя систему управления дронами.

Дроны делятся на несколько видов. Большой дрон летит на большой высоте и несет опасную нагрузку: бомбы, взрывчатку и так далее. Его хорошо видят радиолокаторы. Его легко сбить ракетой или поднять истребитель. Наиболее опасны маленькие дроны, которых не обнаруживает локатор, как в случае с Псковом. А когда видят, тогда уже поздно что-либо предпринимать.

Тут большую роль играют волноподавляющие устройства, которые с земли прерывают дистанционное управление дроном, а также электроники, находящейся на борту. Этот дрон может даже развернуться, улететь в точку, из которой он запустился, и там бомбы сбросить», – отметил Смирнов.