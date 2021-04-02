Уроки китайского для российских чиновников, или как ставить на место деляг Запада

02.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

Реставрация капитализма на территории бывшего СССР сопровождалась бесчисленными «ценными советами» и назиданиями со стороны государств «правильного и передового капитализма». Главными изъянами «командно-административной системы» нашей страны западные рупоры называли «телегу политики, запряжённую впереди лошади-экономики» с обязательным пришёптыванием «большие деньги и бизнес шума не любят».

По прошествии 30 лет все мы могли неоднократно убедиться в обратном: на благословенном Западе то и дело запрягают политическую телегу впереди экономической лошади, а большие деньги и бизнес с удручающей регулярностью вляпываются в громкие скандалы на ровном месте, следствием которых являются баснословные убытки и даже полное обнуление деловой активности фирм-скандалисток в том или ином регионе мира.

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Один из таких громких и до неприличия идиотских скандалов, идущих вразрез с наставлениями «невидимой руки рынка» мы можем наблюдать во всей красе прямо сейчас. И не только наблюдать, но и делать выводы.

Так, совсем недавно, известная шведско-американская компания по торговле одежды во многих уголках мира, H&M, внезапно примкнула к движняку «мы требуем прекратить угнетение уйгуров в Китае», отказавшись закупать хлопок, «добытый рабским трудом».

Вскоре к акции H&M присоединились и другие крупные западные компании, подписавшие соглашение Better Cotton Initiative (BCI), отказавшись от закупок китайского хлопка по политическим мотивам.

Что интересно, консорциум BCI изначально создавался для задач вполне благородных. Среди декларируемых им ценностей значится отказ от опасных химикатов при обработке хлопка, защита окружающей среды и повышение эффективности фермерских сообществ и экономики регионов, производящих хлопок.

Проявление внезапной заботы об условиях труда уйгурских хлопкоробов Синьцзяна со стороны BCI – явное политиканство, поскольку консорциум не особо колышет происхождение хлопка из Египта, Индии, Пакистана и Бразилии, где труд людей на хлопковых плантациях мало чем отличается или даже отличается в худшую сторону от условий труда китайских уйгуров.

Дело здесь вовсе не в хлопке или «рабском труде уйгуров», а в том, что Трампом и его преемниками Китаю объявлена холодная война, в которой все средства хороши.

Не удалось раскачать ситуацию в Гонконге? Ладушки, попробуем разжечь в другом нестабильном регионе Китая – Синьцзян-Уйгурском автономном районе, известным своими сепаратистскими настроениями. И лучший инструмент для раскачки – проверенная временем «защита прав человека» где-то далеко. У себя дома, надо полагать, «светозарные джедаи» давным-давно рай на земле построили.

Отказ от закупки хлопка в Синьцзяне, по задумке, должен ударить по промышленности и экономике региона, вызвав массовое недовольство местного населения. А где недовольство, там недалеко до протестов и беспорядков, координируемых специально обученными людьми.

То, как отреагировал официальный Пекин на демарш, стало большой и очень неприятной неожиданностью для впавших в политиканство западных мануфактурщиков. Компании H&M были даны сутки китайским руководством на исправление ошибки, однако своевременной реакции на предупреждение не последовало. Видимо, в Стокгольме и Нью-Йорке, где расположены штаб-квартиры компании, решили, что угроза пустая и всё обойдётся.

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Наказание оказалось жёстким и молниеносным. Товары H&M исчезли со всех онлайновых торговых площадок, торговые центры разорвали договоры об аренде, влиятельные блогеры отказались от рекламы одежды компании.

Сравнение геолокации торговых площадок на электронных картах Baidou и Google Maps.

В кратчайший срок в Китае закрылось 20 крупных магазинов H&M, о чём с глубокой озабоченностью проинформировала общественность исполнительный директор компании Хелена Хельмерссон.

Можно с уверенностью сказать, что H&M в Китае не оставили ни малейшей лазейки для торговли и заработка. Поисковая система Baidu не выдаёт ссылок на торговые точки и товары компании, её нет в WeChat и на торговых площадках Taobao и Tmall от Alibaba Group.

Из Гонконга сообщают, что, благодаря особому статусу города, физический магазин H&M (вроде как) работает, но оплатить товар по QR-коду с ценника не представляется возможным: платёжная система его не распознаёт. Утверждают, что оплатить наличкой товар тоже нельзя. H&M исчезла также с китайских электронных карт и к её торговым точкам не везут пассажиров местные сервисы такси.

Более того. Посетителей в одежде H&M и Adidas, а также работников компании не селят в китайских гостиницах, о чём гласят предупредительные плакаты на входе.

Под раздачу попали и другие подписанты обращения «прекратите угнетать уйгуров» из Better Cotton Initiative: Nike, Adidas, Burberry, Uniql и другие.

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Китайцы выкладывают в соцсетях видео, на которых сжигается одежда и обувь компаний-отказчиков от закупок «рабского хлопка». Полным ходом идёт флешмоб «подожги свои найки».

В общем-то, это даже не бойкот, а полное стирание впавшей в маразм компании с территории Китая. И ничего удивительного. Политический идиотизм H&M – это больше, чем выстрел в ногу. Непонятно, чем вообще думало руководство компании, и думало ли оно вообще, ввязываясь в дурацкую авантюру против государства, которое является главным поставщиком одежды H&M и четвертым по величине рынком сбыта.

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Но удивительно даже не это. Получив ошеломительный ответный удар, H&M, вроде бы, дала задний ход, разместив на своём сайте что-то вроде извинения с пожеланием «вернуть доверие партнёров и совместно развивать индустрию моды», однако текст заявления по Синьцзяну почти сутки болтался рядом с «покаянием» и только днём четверга он был окончательно прибит и теперь его можно откопать разве что в кэше Google.

При этом руководством компании ничего не сказано о возобновлении закупок китайского хлопка, хотя мало кто сомневается, что дело к тому и идёт.

Политические услуги американскому правительству американских и европейских брендов одежды вызвали мощнейший отток китайских потребителей (а это десятки миллионов человек) в пользу собственных брендов одежды и обуви. Так, китайские соцсети пестрят призывами к покупателям обратить внимание на местных производителей Li Ning и Anta, одновременно советуя Adidas убраться из Китая.

Подожги свои найки!

Акции Anta Sports Products Ltd в четверг испытали резкий подъём. Акции Li Ning Co выросли почти на 10%.

Газета Global Times сообщает, что вусмерть перепуганная испанская Inditex (бренды Zara, Zara Home, Zara Kids, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Uterque) в авральном режиме удалила заявление о «рабах Синьцзяна» со своих англоязычных и испаноязычных сайтов.

Роскомнадзору и другим российским организациям следовало бы поучиться грамотным и решительным действиям китайских товарищей, меньше чем за сутки заставивших подавиться словами и идти на попятную западных деляг, любящих сочетать получение прибылей с плевками в колодец на одной и той же территории.

То, как китайцы разобрались с H&M – хороший урок для всех желающих вести бизнес за границей: либо вы работаете в стране и уважаете её законы, либо гавкайте на здоровье из собственной конуры.

Российская боязнь обидеть распоясавшихся иностранных «партнёров» давно и прочно воспринимается как слабость, что даёт повод для введения всё новых необоснованных санкций: «за Крым», «за Навального», «за Пусек», «за нарушение экологии Арктики» и т.д. и т.п.

Как говорил дедушка Черчилль, «кто выбирает между войной и позором, в результате получает и войну, и позор».

Дискриминация наших спортсменов, отказ ряда российских и транснациональных компаний от работы в Крыму под бабские причитания должностных лиц «они отключат нам SWIFT», «они запретят летать Аэрофлоту» вызывают законное отвращение у граждан России, поскольку отсутствие эффективного противодействия со стороны руководства страны на совсем уже гопницкие наезды США и их «шестёрок» объективно способствуют сдерживанию нашей страны на международной арене, подрыву её авторитета, отталкивая от неё союзников, предпочитающих искать более сильных и решительных партнёров, что уже происходит.

Отключат российским банкам SWIFT – будут иностранные деляги ездить в Москву за долгами и дивидендами с чемоданами. Запретят летать в западные страны «Аэрофлоту» – будут их авиакомпании платить за диспетчерскую проводку самых длинных и выгодных рейсов восток – запад и обратно тройной тариф, облетая каждую кочку, как при СССР. Альтернатива – экстремальные полёты через Украину, Афганистан и прочие затхлые углы планеты.

С изобретательным подходом к делу можно здорово осложнить жизнь пакостным любителям вводить бредовые санкции против нашей страны.

Китайские знаменитости, отказавшиеся от рекламы западных брендов.

Никто не говорил, что будет легко, но молчать, утираться от летящих плевков и отделываться «тысяча первым заявлением МИД» уже не получается. Мягкая сила не срабатывает там, где необходимы жёсткость и решительность, да и моральное превосходство быстро исчерпывается, когда отношение к России иначе как систематическим издевательством не назовёшь. Пассивное поведение – путь в никуда, путь к поражению, от которого не спасут никакие «Искандеры».