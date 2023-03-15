«Уронившему» американский дрон лётчику – госнаграду, но сбивать надо всё» – Гурулёв

Вчерашнее событие с падением в Чёрное море американского беспилотника США MQ-9A Reaper открывает новый этап СВО.

Об этом в эфире «Царьград» заявил депутат Госдумы, отставной генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Читаю тг-каналы и вижу, что ура-патриоты радуются, что сбили беспилотник. Уверяю, радуются все. Потому что это, наверное, один из ключевых моментов нашей спецоперации. ВС РФ показали, что терпение страны не безгранично, и этот «инцидент», он ключевой. Потому что те средства разведки США и их «шестёрок», которые сейчас выдают информацию украинской армии, а в том числе и своим наёмникам, которые этим оружием пользуются, наверное, это ключевой момент.

А ведь ещё есть «Аваксы», разведывательные спутники, спутники связи, в том числе Starlink – есть, чем заняться для того, чтобы всю эту разведывательную братию поставить на место», – сказал Гурулёв.