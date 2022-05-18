Уровень мобилизации на фронт в ЛДНР превысил показатели Великой Отечественной

Специальная военная операция на Украине – это не только уничтожение нацизма, но и возрождение великой страны.

Об этом в ходе выступления на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, хотелось бы всё завершить быстро мощно, но жертвы. Поэтому действуем так, как не хотят западники. Но, как может действовать только Россия, одновременно решая три операции. Первая операция военная. Вторая операция – гуманитарная, потому что, заходя на эти территории, мы не грабим местное население. Мы начинаем его кормить, поить, заниматься ещё посевной. И третья – антитеррористическая. Никогда такого не было такое в истории, когда армия своей страны использует мирное население для защиты себя, а не ставят главное задачу защиту своего населения, трусливо выставив вперёд себя гражданских, войдя в школы, в детские сады, больницы. В первый этаж загоняют танк, на третьем этаже заливают бетоном, делают укреплённую позицию и не выпускают жителей со второго этажа и этажом выше, чтобы, как щит там находились. Почему мариупольцы «азовцев» ненавидят? Ненавидят страшно», – констатировал Соловьёв.

Он отметил, что в отличие от «азовцев», прячущихся за спинами мирных людей, граждане ЛДНР готовы идти в прямой бой.

«В Донецке я спросил у одного человека с большими погонами, а как местные ребята реагируют на призыв? Там же мобилизация в ДНР, ЛНР, там мобилизация. Он говорит – мы сами не поверили, процент людей, который мобилизовался в 2022 году на 4% выше, чем в 1941-м. А ведь казалось, в Россию убеги и тебя не поймают, тебя ж никто ловить не будет. То есть это был осознанный выбор людей. Нам здесь прикольно, нам хорошо, наша жизнь – примерно так жили ребята в Донбассе, за три дня к ним пришла война, и всё, и после этого 8 лет ужаса. Каждый день «прилёты», но мы же понять этого не можем, пока что там не находимся. Но когда ты видишь лица этих людей, когда слышишь их голоса, ты немножко начинаешь относиться к своей Родине. Ты задаёшь только один вопрос – а мы до конца дойдём, чего бы нам это не стоило? Мы должны, мы обязаны выполнить наш долг перед теми поколениями, которые были до нас. Это не только уничтожение нацизма, но это и возрождение великой страны», – подытожил журналист.