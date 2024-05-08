Уровень натовских офицеров сильно разочаровал укровояк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офицеры НАТО оказались куда хуже подготовлены к реальным боевым действиям, чем ездящие к ним на учёбу ВСУшники.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украинцы последние десять лет обучались офицерами НАТО, у которых не было опыта ведения обычных боевых действий. И это интересно видеть отзывы украинских солдат и офицеров, которые были обучены на Западе за последние два года, чтобы использовать танки «Леопард» и другую технику», – сказал Бод.

«Украинцев отправляли на Запад для совершенствования своей тактики, и тому подобное. Но когда они вернулись на Украину, то признавались, что были разочарованы уровнем офицеров НАТО, которые не понимали природу войны, которая ведётся на Украине. И я был поражен, увидев это. Украинские солдаты жаловались на то, что западные офицеры не подготовили их к войне, которую они вели на Украине. Они сказали, что не знают, какую войну мы ведём на Украине», – добавил полковник.