Уровень натовских офицеров сильно разочаровал укровояк

Вадим Москаленко.  
08.05.2024 15:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Офицеры НАТО оказались куда хуже подготовлены к реальным боевым действиям, чем ездящие к ним на учёбу ВСУшники.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офицеры НАТО оказались куда хуже подготовлены к реальным боевым действиям, чем ездящие к ним...

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«Украинцы последние десять лет обучались офицерами НАТО, у которых не было опыта ведения обычных боевых действий. И это интересно видеть отзывы украинских солдат и офицеров, которые были обучены на Западе за последние два года, чтобы использовать танки «Леопард» и другую технику», – сказал Бод.

«Украинцев отправляли на Запад для совершенствования своей тактики, и тому подобное. Но когда они вернулись на Украину, то признавались, что были разочарованы уровнем офицеров НАТО, которые не понимали природу войны, которая ведётся на Украине. И я был поражен, увидев это. Украинские солдаты жаловались на то, что западные офицеры не подготовили их к войне, которую они вели на Украине. Они сказали, что не знают, какую войну мы ведём на Украине», – добавил полковник.

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