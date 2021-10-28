Уровень немецких инвестиций в Россию быстро восстанавливается

28.10.2021 11:18 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Российский рынок остается очень привлекательным для немецкого бизнеса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил председатель правления Федерального союза российской экономики в Германии Алексей Лавров

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Его попросили ответить на вопрос, как изменился уровень немецких инвестиций в РФ за два года пандемии.

«Пандемии предшествовал плодотворный с точки зрения немецких инвестиций в российскую экономику год. В 2018-м инвестиции достигли €3,5 млрд, в 2019 году — €2,1 млрд. В I квартале 2020-го, то есть до вызванной пандемией турбулентности, объем инвестиций составил €1,8 млрд. Но в целом год закончился с отрицательным результатом — наблюдался отток инвестиций в €370 млн», – сказал экономист.

По его словам, дополнительными причинами послужили также турбулентности на валютном рынке и некоторые политические разногласия.

«Однако мы все-таки связывали этот спад в большей степени с ограничениями, потому ждали от 2021 года восстановления. Немецкие коллеги скептично относились к нашему прогнозу, тем не менее уже в I квартале 2021 года объем инвестиций достиг €1,1 млрд. То есть можно говорить о том, что уровень немецких инвестиций восстанавливается и достаточно быстро по сравнению с тем же результатом 2020 года. Россия как рынок остается привлекательной для немецкого бизнеса», – резюмировал Лавров.