Уровень поддержки СВО велик, россияне за воссоединение с Херсоном
Провластный ВЦИОМ опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому уровень поддержки СВО в России по-прежнему велик, повышенной угрозы протестов, на который рассчитывал Запад и Киев, – нет.
Интересно, что аналогичные данные приводят и прозападные исследовательские центры (смотрите ниже).
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«На протяжении полугода мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%. В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают.
Мнение россиян о целях спецоперации также неизменно: в августе в среднем 39% считали, что главная цель СВО — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. По мнению каждого пятого, она заключается в защите населения Донбасса (ДНР и ЛНР) (20%). На третьем месте — изменение политического курса Украины, очищение ее от нацистов (17%).
Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%. По августовским данным, 12% россиян считали вероятным проведение массовых акций протеста в населенном пункте их проживания, в феврале такого мнения придерживался каждый пятый (II.2022 — 21%). Уровень личных протестных настроений с марта 2022 года также остается стабильно низким: о готовности принять участие в массовых акциях протеста, если таковые состоятся, заявляли 11% (−7 п.п. с II.2022, 18%)», – сообщают авторы исследования.
Интересно, что еще одна социологическая контора – «Левада центр» (признана в России иноагентом) приводит данные, которые не противоречат ВЦИОМ.
«Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой, существенных изменений по этому вопросу нет. Практически поровну общество разделилось по вопросу о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры. Продолжает нарастать уверенность, что «спецоперация» продлится более полугода», – сообщает «Левада».
Интересен и еще один пункт в исследовании иноагентов.
«Большая часть респондентов считают, что Запорожская и Херсонская области должны стать либо частью России, либо независимыми государствами. Более половины одобряют проведение референдумов на подконтрольных России территориях этих областей, однако заметной доле опрошенных это безразлично. Две трети респондентов поддержали бы включение украинских областей в состав России, если такое решение будет принято на референдумах».
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