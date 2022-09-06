Уровень поддержки СВО велик, россияне за воссоединение с Херсоном

Провластный ВЦИОМ опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому уровень поддержки СВО в России по-прежнему велик, повышенной угрозы протестов, на который рассчитывал Запад и Киев, – нет.

Интересно, что аналогичные данные приводят и прозападные исследовательские центры (смотрите ниже).

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«На протяжении полугода мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%. В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают.

Мнение россиян о целях спецоперации также неизменно: в августе в среднем 39% считали, что главная цель СВО — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. По мнению каждого пятого, она заключается в защите населения Донбасса (ДНР и ЛНР) (20%). На третьем месте — изменение политического курса Украины, очищение ее от нацистов (17%).

Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%. По августовским данным, 12% россиян считали вероятным проведение массовых акций протеста в населенном пункте их проживания, в феврале такого мнения придерживался каждый пятый (II.2022 — 21%). Уровень личных протестных настроений с марта 2022 года также остается стабильно низким: о готовности принять участие в массовых акциях протеста, если таковые состоятся, заявляли 11% (−7 п.п. с II.2022, 18%)», – сообщают авторы исследования.