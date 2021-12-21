Уровень жизни в Херсоне упал до показателей оккупированных Киевом городов Донбасса

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Новости Украины

Херсон опустился практически на последнее место в финансовом рейтинге территориальных общин.

Об этом говорят результаты исследования, проведенные «Центром общих действий» в течение 2018-2020 годов и 9 месяцев 2021 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале местных СМИ отмечается, что если в предыдущие 3 года ниже Херсона по всем показателям были только оккупированные ВСУ прифронтовые Краматорск и Северодонецк, то в 2021 году «они обогнали наш город».

«В 2021 году Херсонская городская территориальная община (ГТО) опустилась практически на последнее место в рейтинге финансово состоятельных общин. По состоянию на 1 октября 2021 года наиболее обеспеченными собственными доходами остались Киев (13 766 грн/чел), Днепровская (9 004 грн/чел) и Львовская (8 126 грн/чел) МТГ. В категории наименее обеспеченных значатся: Николаевская (5 441 грн/чел), Херсонская (4 845 грн/чел), Северодонецкая (4 742 грн/чел) и Краматорская (4 645 грн/чел) ГТО», – говорится в исследовании.

При этом в СМИ, пытаясь добавить немного оптимизма, отметили, что Херсону дешево обходится содержание административного аппарата, «но мы таки стремимся улучшить уровень их благополучия».