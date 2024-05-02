Уроженец Сумщины отправился из Севастополя в колонию за оскорбления русских

Иван Добровольский.  
02.05.2024 17:16
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина, экстремизм


В отношении жителя г. Севастополя, который был задержан УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, – вступил в силу приговор суда.

Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отношении жителя г. Севастополя, который был задержан УФСБ России по Республике Крым и...

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«Установлено, что 51-летний уроженец Сумской области, ранее привлекаемый к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, в социальной сети «ВКонтакте» с использованием персональной учетной записи публиковал материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – говорится в сообщении.

Суд первой инстанции – Гагаринский районный суд г. Севастополя – в январе 2024 года признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов», – добавили в УФСБ.

Севастопольский городской суд отклонил апелляционные жалобы защитника и осужденного. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

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