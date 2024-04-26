Уроженку Украины конгрессвумен Спартц ненавидят в «незалежной»

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Американскую конгрессвумен Викторию Спартц, урождённую Кульгейко, ненавидят в Чернигове, где она провела детство, после того, как политик проголосовала против выделения помощи Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американскую конгрессвумен Викторию Спартц, урождённую Кульгейко, ненавидят в Чернигове, где она провела детство, после...

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Доводы Спартц о том, что новый пакет помощи не поможет Украине, а в ее бывшей родной стране царит коррупция, не успокаивают земляков:

«Она больше не украинка, и я это вижу», – заявила американским пропагандистам учительница школы № 15, где училась Спартц.

Сама «вчитэлка» Наталья Хмельницкая живет в многоэтажке, где выросла конгрессвумен.

«Мы разочарованы. Сначала мы очень гордились ею и думали, что она хочет поддержать нас, но теперь мы видим, что политика и карьера выше наших интересов», – сказала она.

«Это было шокирующе, потому что эта женщина так далеко продвинулась в своей жизни и находится в положении, когда она действительно может влиять и помогать нашему единственному городу или нашей единственной школе, в которой она получила образование», – добавляет учитель истории и бывшая библиотекарь школы, где училась Спартц, Валентина Руденок.

Сама Спартц, комментируя свое решение не поддерживать финансирование Украины, заявила, что это для нее чужая страна, а она действует в интересах американцев:

«Оскорбительно и не по-американски думать, что как американец я буду предана не людям, которые избрали меня представлять их интересы, и моей семье, и детям дома, в Индиане, а какому-то иностранному правительству в стране, которую я покинула 24 года назад».

Ранее она неоднократно обвиняла украинскую власть в коррупции и призывала установить контроль над передаваемой помощью Украине.

«Президенты Байден и Зеленский должны прекратить играть в политические игры с жизнями людей, Конгрессу необходимо осуществить надлежащий контроль на Украине», – заявляла Спартц.

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