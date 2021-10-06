Урсула фон дер Ляйен: «Западные Балканы принадлежат ЕС»

06.10.2021 13:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Накануне саммита ЕС- Западные Балканы в словенском Брдо председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила фактически колониальные претензии Брюсселя на этот регион.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим послать очень четкий сигнал, а именно, что Западные Балканы принадлежат ЕС, – сказала еврочиновница. – Мы хотим, чтобы они были в ЕС. Мы – одна европейская семья. У нас общая история, общие ценности, и я убеждена в том, что и общая судьба».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что государства-члены ЕС хотят интеграции Западных Балкан, потому что они знают, что это хорошо как для Западных Балкан, так и для ЕС.

«У нас есть общие интересы, и мы можем лучше развиваться вместе. Интеграция Западных Балкан в общий рынок должна прогрессировать. Мое послание Западным Балканам – мы хотим, чтобы вы были в ЕС, продолжайте реформы, цель перед глазами», – заявила председатель Европейской комиссии.