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Деятельность USAID была во многом «контрподуктивной», но полезной для Украины и Грузии.

Об этом исполнительный директор Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, Пол Массаро сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени заместителя главы офиса президента Украины Константина Елисеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти ребята продвигали свои за рубежом идеологии, которые не соответствовали интересам США. Это своего рода левое крыло – идеология пробуждения. Часть этих обвинений была преувеличена, но часть была правдой. Эти агентства давно нуждались в реформировании. Я думаю, в вашей части мира, особенно на Украине и Грузии были очень-очень продуктивные проекты. И очень грустно видеть, как вместе с водой выплескивается и ребенок», – рассуждал Массаро.

Он выразил уверенность в том, что деятельность USAID будет возобновлена Конгрессом или следующим президентом США.

«Это, действительно, отстой. Многое из этого делается очень открыто незаконным и неконституционным путем. Если это так, то в конечном итоге все это будет отменено. Вы просто дождетесь следующего президента, чтобы назначить 20-30 тысяч людей в эти агентства. Они не уйдут, потому что их нужно упразднить Конгрессом», – сказал Массаро.

Он сообщил, что даже после отстранения USAID Хельсинская комиссия «активно работает» на поддержку протестов оппозиции в Грузии, а также лоббирует «очень сильный» законопроект по этой теме в Конгрессе.