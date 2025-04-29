Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдеп США подхватил все деструктивные программы, которые раньше финансировал скандальный USAID.

Об этом конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему под видом экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Свяжитесь с Полом Массаро, исполнительным директором Хельсинской комиссии, который поможет все организовать. Любые конкретные вопросы в отношении USAID, конкретные программы если вы передадите это господину Массаро, будет отлично. Все эти программы были подхвачены Госдепартаментом», – сказал Уилсон.

«Порошенко» пожаловался конгрессмену-русофобу на кризис, который переживают украинские организации после отмены грантов USAID.