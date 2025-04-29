USAID умер – да здравствует USAID

Елена Острякова.  
29.04.2025 14:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Госдеп США подхватил все деструктивные программы, которые раньше финансировал скандальный USAID.

Об этом конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему под видом экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдеп США подхватил все деструктивные программы, которые раньше финансировал скандальный USAID. Об этом конгрессмен-республиканец...

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«Свяжитесь с Полом Массаро, исполнительным директором Хельсинской комиссии, который поможет все организовать. Любые конкретные вопросы в отношении USAID, конкретные программы если вы передадите это господину Массаро, будет отлично. Все эти программы были подхвачены Госдепартаментом», – сказал Уилсон.

«Порошенко» пожаловался конгрессмену-русофобу на кризис, который переживают украинские организации после отмены грантов USAID.

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