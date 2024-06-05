Усатый, помогавший Санду победить, включил прозрение

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Молдавское правительство вместо того, чтобы пытаться удерживать инвесторов, заставляет их уходить из страны. Об этом заявил молдавский политик и бизнесмен, бывший мэр города Бельцы, кандидат в президенты Республики Молдова Ренато Усатый.

«Компания по производству электрооборудования Fujikura покидает Молдову. Завод в Каушанах с немецкими инвестициями закрывается. Тысячи людей остались без работы. Именно поэтому молдаване уезжают за границу. За три года действия мандата Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» Молдову покинули 120 тысяч граждан. Самое печальное, что большую часть тех, кто покидает страну, составляют молодые люди», – цитирует слова Усатого omniapres.md.

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Политик убеждён, что правительство партии «Действие и солидарность» не способно решать экономические проблемы в силу своей некомпетентности.

«Проблема должна быть решена фундаментально. Мы предложили начать с создания профессионально-технических училищ – никакой реакции. Нынешнее руководство заявило, что содержание президентской резиденции Кондрица стоит дорого. Я предложил сдать его в аренду, внести в бюджет 2 миллиона леев и сделать там социальный центр. Они не приняли. Не была принята и идея создания электронных аптек в каждом селе. При этом на таможне даже не смогли установить санитарные блоки для водителей грузовиков», – заявляет Усатый.

Примечательно, что в 2020 году Ренато Усатый активно способствовал победе Майи Санду на президентских выборах. На протяжении всей избирательной кампании он критиковал исключительно бывшего президента Игоря Додона и срывал его встречи с избирателями, при этом о Санду говорил, что «Майя – честная».

Усатый явился на инаугурацию Майи Санду с большим букетом хризантем. В результате, несмотря на то, что в первом туре президентских выборов он получил 17% голосов, на парламентских выборах, прошедших спустя год, его блок не смог преодолеть электоральный барьер.

Чиновники молдавского правительства продолжают объяснять экономический кризис военными действиями на Украине и отсутствием членства Молдовы в Евросоюзе.