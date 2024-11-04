Ушедшие в ВСУ добровольцы жалеют, что не сбежали – политтехнолог Порошенко

Анатолий Лапин.  
04.11.2024 12:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Те, кто добровольцем ушел в ВСУ, стали понимать, что им на смену никто не придет, а поэтому единственный вариант покинуть украинскую армию –  сбежать из нее.

Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Те, кто добровольцем ушел в ВСУ, стали понимать, что им на смену никто не...

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«Люди, которые сейчас стоят перед перспективой того, что их мобилизуют или им нужно мобилизоваться, у них же опыт всех этих трех лет висит, он просто бьет по ним.

Я уже не говорю о тех парнях, моих знакомых, которые, мягко говоря, сейчас просто добровольцы. Я понимаю, что это очень неприятные вещи, я думаю, что они не будут смотреть этот эфир, но те просто говорят, что сделали глупость. Просто глупость сделали. Потому что выйти – это или СЗЧ, или без вариантов. И они смотрят, что замены никакой в перспективе, даже в принципе теоретически нет», – заявил Голобуцкий.

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