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12.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Ушедший от Порошенко политолог раздолбал бывшего шефа

Попытка команды действующего президента Украины Петра Порошенко добиться победы на выборах любой ценой может спровоцировать внутренний конфликт бывших соратников по Майдану, которым обязательно воспользуется Москва.

Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, до недавнего времени обслуживавший штаб Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, вы согласитесь, что последнее время мы привыкли во всех проблемах искать «руку Кремля», – отметил ведущий.

«Не мы, я бы не обобщал. Это делает преимущественно президентская команда. То, что есть влияние России на наши выборы, мы видели и видим, есть риск продолжения и даже эскалации конфликта, такие риски есть», – заявил эксперт.

«За этими акциями (по срыву «Нацкорпусом» выступлений Порошенко – ред.) мы можем проследить русский путь?» – уточнил журналист.

«Нет, я боюсь другого. Того, что именно попытка добыть победу любой ценой (командой Порошенко – ред.) может спровоцировать внутренний конфликт, поствыборный конфликт, которым Москва может воспользоваться. Вот тут опасность есть», – отметил Фесенко.

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