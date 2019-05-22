Ушел в отставку одиозный охранник Порошенко

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозный охранник Порошенко, начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке, перелает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото рапорта.

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“Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно”, – написал Гелетей.

Он пожелал своему преемнику “силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины”.

“Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону”, – отметил Гелетей.

Валерий Гелетей и его подчиненные засветились в скандалах, связанных с организацией предвыборного тура Петра Порошенко, когда переодетые сотрудники охраны нападали на нелояльных к Порошенко избирателей, били их и отбирали фотои видеокамеры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.