22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Ушел в отставку одиозный охранник Порошенко

Одиозный охранник Порошенко, начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке, перелает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото рапорта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно”, – написал Гелетей.

Он пожелал своему преемнику “силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины”.

“Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону”, – отметил Гелетей.

Валерий Гелетей и его подчиненные засветились в скандалах, связанных с организацией предвыборного тура Петра Порошенко, когда переодетые сотрудники охраны нападали на нелояльных к Порошенко избирателей, били их и отбирали фотои видеокамеры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть