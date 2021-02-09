Ущерб, нанесённый Крыму Украиной, сравним с фашистской оккупацией – политолог

09.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Правительство Российской Федерации продлило срок действия Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2025-го года. Также до 1,37 триллиона рублей увеличен объем финансирования ФЦП.

Соответствующее решение сегодня на совещании с вице-премьерами озвучил глава правительства Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам премьер-министра, одной из основных задач ФЦП станет решение вододефицита полуострова.

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«Прежде всего, это развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения. Жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит – все мероприятия должны исполняться в срок», – завил Мишустин.

Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что финансирование ФЦП выросло более чем на полтриллиона рулей – этих денег хватит, чтобы решить все основные проблемы полуострова.

«Программа по поручению Президента продлена до 2025 года, объем ее финансирования значительно увеличен. Всего с 2021 по 2025 год будет построено 554 объекта, из которых 489 уже строятся… Финансирование в размере порядка 593 миллиардов рублей позволяет комплексно решить практически все основные вопросы. Ключевые направления – это дорожное строительство, обеспечение качественного водоснабжения (включая мероприятия по добыче и очистке воды, ремонту сетей и так далее), а также строительство и ремонт социальных объектов», – написал Аксенов в своем блоге

Член Совета Федерации от Республике Крым Сергей Цеков в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что продление ФЦП – это то, чего ждали на полуострове. По мнению политика, это позволит в конечном итоге вывести Крым на самоокупаемость и выровнять его с самыми развитыми субъектами РФ.

«Это дает дополнительные возможности, прежде всего для обустройства Крыма, поэтому это только приветствовать можно. Что касается реализации программы, то в первые годы – 15-16 были проблемы с реализацией, было большое неосвоение средств. Но в последние два года, как ни странно даже в прошлом году, в период пандемии, освоение выделенных средств было на очень высоком уровне и показатели реализации ФЦП, на мой взгляд, хорошие.

Если говорить о том, насколько рационально – мне кажется, что каждый крымчанин неангажированный видит, что в результате реализации Федеральной целевой программы построены такие видимые объекты, как трасса «Таврида», как две электростанции, как терминал аэропорта Симферополь, республиканская больница им. Семашко уже введена в строй, множественные детские сады, ФАПы.

Сейчас очень большие средства выделяются на решение проблемы водообеспечения Крыма. Понятно, что можно критически относиться к освоению средств и находить недостатки – они, безусловно, были. Но в чем я убежден – что с каждым годом и объем освоения средств, и качество реализации объектов ФЦП улучшается. Я убеждён, что пройдет время и Крым подтянется до хорошо развитых регионов Российской Федерации – до того же Краснодарского края, и в какой-то период перейдет на самофинансирование, а может быть, и вообще станет бюджетообразующим регионом», – заявил Цеков.

Крымский политолог Сергей Киселев подчеркнул, что при этом нужно не забывать опыт предыдущих лет, когда многие объекты ФЦП были недостроены и сроки их сдачи неоднократно сдвигались.

«Статистика выполнения ФЦП говорит, что в этой области дела обстоят не самым лучшим образом, хотя большое количество всяческих управленческих и пропагандистских усилий направлены на то, чтобы показать какие-то достижения, но мы-то видим, что все немного не так, как это говорится.

Что касается продления ФЦП, то я бы сказал, что это лишний раз подчеркивает, какова глубокая степень падения была в украинское время всей экономики и инфраструктуры Крыма, что более чем на десять лет растянулся процесс выравнивания различий между Крымом и другими регионами России. По всей видимости, этим не закончится – слишком уж велика была разруха, сопоставимая, пожалуй, с послевоенной, когда Крым был уничтожен фашистами во всех смыслах этого слова – и в отношении экономики, и в отношении населения», – заключил Киселев.