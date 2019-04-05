“$$ущий Порох”: униженному Порошенко предложили вместе с томосом возить по стране баночку с мочой

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимиру Зеленскому удалось главное – унизить пока еще действующего президента Петра Порошенко, навязать ему свою повестку и правила игры в кампании и превратить в унылого клоуна на глазах у миллионов украинцев.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Он это сделал. То, что делал Порошенко с каждым украинцем в отдельности и со всей страной в целом, – Зе его унизил.

И он, в страхе потерять власть, а значит награбленное, готов унижаться, готов выполнять требования «маленького человечка» – сдавать на глазах у «потребителей продукции Рошен» анализы, облокотившись на замызганный стул…А впереди больше унижений – его будут гонять по всему миру, словно ветер порванный мусорный пакет, до полной утилизации!”, – написал Куликов.

Язвительно прокомментировал ситуацию и блогер Александр Дубинский – журналист канала 1+1.

“$$ущий Порох. Теперь Петр Алексеевич может вместе с “томосом” возить в туры и баночку своей м@чи.Бюджетникам ведь все-равно. Чему скажут радоваться – тому и будут”, – написал Дубинский в фейсбуке.

Напомним, ранее сам Зеленский при журналистах слал анализы в киевской клинике Евролаб.

