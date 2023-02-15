«Уши» Лондона на Днестре. Клубок противоречий в регионе опасно разрастается

В Кишиневе и Тирасполе на этой неделе побывал с визитом действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он провел официальные встречи на обоих берегах Днестра, призвал Молдову и Приднестровье активизировать переговоры в двустороннем формате и в международном формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), который не собирался с 2019 года, и даже выразил готовность помочь в организации такой встречи в Скопье.

Европейский политик также выразил озабоченность по поводу нашумевшего молдавского «закона о сепаратизме», который еще больше может осложнить отношения Кишинева и Тирасполя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сможет ли Северная Македония сделать что-то существенное на треке переговоров по Приднестровью и возможны ли переговоры в этом году? Чьи еще интересы проявляются в регионе в последнее время? О нынешней ситуации вокруг урегулирования на Днестре беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Северная Македония – новичок в деле урегулирования на Днестре. Какие тут могут быть отличия от стран, председательствовавших в ОБСЕ ранее? Что могла бы привнести конструктивного в переговоры Северная Македония, опираясь на собственный опыт?

Игорь Шорников: У Северной Македонии только недавно завершился спор с Грецией по поводу названия государства. Греция, опасаясь, видимо, потенциальных притязаний соседней страны на территории исторической Македонии, блокировала вступление бывшей югославской республики в ЕС и в НАТО. Переговорный процесс шел порядка десятилетия, и в 2019 году был достигнут компромисс – нынешнее название страны было зафиксировано в ООН.

Северная Македония – многонациональное и многоконфессиональное государство, в 90-е годы была опасность внутренней дестабилизации из-за албанцев, составляющих порядка 30% населения. В отличие от других частей бывшей Югославии, в Северной Македонии удалось сохранить гражданский мир. Это редкое достижение в наши дни, которое достойно изучения. Но какую цену пришлось за это заплатить македонцам? На этот вопрос ответ даст время.

Тем не менее, сегодня Северная Македония – признанное всеми государство, обладающее, в том числе, внутренним суверенитетом.

Правда, возлагать особые надежды на председательство этой страны в ОБСЕ – я бы не стал. Опыт показывает, что реальные подвижки в переговорном процессе возможны, если есть политическая воля великих держав, а ОБСЕ – лишь инструмент ее реализации. Большинство стран-участниц ОБСЕ не проводят самостоятельной внешней политики и должны ее согласовывать в рамках Евросоюза и НАТО. А Северная Македония с 2020 года является членом НАТО, поэтому и на треке молдо-приднестровского урегулирования должна будет следовать общей линии.

Все же в начале февраля мы увидели, что послы США и России синхронно выступили в поддержку формата «5+2», поддержал его и Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи. Причем он фактически повторил формулу урегулирования, озвученную американским послом: суверенитет и территориальная целостность Молдовы с предоставлением Приднестровью особого статуса. В этой формуле нет указания на унитарный статус Молдовы, как того хотел бы Кишинев, но нет и упоминания о нейтральном статусе Молдовы, на котором настаивает Россия.

ПолитНавигатор: Вокруг переговоров по Приднестровью наблюдаются странные «качели». Недавно формат «5+2» поддержали международные игроки, участники переговорного процесса – ЕС, США, Россия. Действующий председатель ОБСЕ заявил о том же. И в тот же день представитель Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи обсудил с представителями власти в Кишиневе «демилитаризацию и разоружение» Приднестровья. Что происходит? Формата «5+2» все-таки не будет?

Игорь Шорников: Интересная ситуация, на одной чаше весов мнение США, ЕС и России, которые выступают за возобновление переговоров, а на другой – интересы элит Кишинева и Киева, из-за спин которых явно выглядывают уши англичан, а они ни в каком виде не являются участниками «5+2».

Вопрос в том, насколько сильно влияние Лондона в нашем регионе. Мы видели потенциал американской дипломатии, всегда достаточно сильным было влияние Германии, а в 2022 году даже Франция обнаружила себя в качестве значимого игрока на молдавской площадке. Но англичане ведут работу в Молдове десятилетиями. Причем эту работу они проводят преимущественно «под ковром» и не стремятся к публичности.

Сегодня интерес Лондона – расширение зоны конфликта в регионе. Это ослабляет Европу и повышает вес Великобритании. У нее есть явные союзники – Польша и Украина. Интересы действующего в Молдове режима неожиданно совпали с интересами англичан. Майя Санду и ее команда, очевидно, не хотели бы заниматься урегулированием. Если оно вдруг состоится, электоральные перспективы унионистов, партии PAS и лично Санду будут обнулены. Воевать с Приднестровьем и Россией PAS-овцы вроде тоже не хотят. Думаю, что англичане посещали Кишинев, чтоб подтолкнуть Санду к войне. Для нее, как мне представляется, оптимальным вариантом было бы сорвать возможность переговоров, но и до вооруженного конфликта не доводить.

ПолитНавигатор: Раз урегулирование на Днестре продолжает обсуждаться, в том числе с представителями Тирасполя, значит, скандальный молдавский «закон о сепаратизме» пока не работает? Как можно прокомментировать заявление Османи о том, что этот закон не нужно вводить в силу, если он отрицательно повлияет на переговорный процесс?

Игорь Шорников: Статья Уголовного кодекса Молдовы «о сепаратизме» в совокупности с другими скандальными дополнениями – это оружие с непредсказуемым действием, которое лучше не вынимать. Оно направлено не только против приднестровцев, но и против гагаузов, против всех инакомыслящих граждан, которые сейчас в Молдове составляют больше 70% населения. Если Санду подпишет закон и развернет репрессивный аппарат, можно не сомневаться, что ее режим долго не продержится.

Мне кажется, в Кишиневе это понимают, а потому не спешат с процедурами, которые позволят вступить ему в силу. Сейчас это полезная для Санду «страшилка», которая позволяет держать в напряжении и оппозицию, и Гагаузию, и Приднестровье, и даже некоторых международных партнеров. Но когда он вступит в силу, какими будут последствия, в Кишиневе предсказать не могут. Тут будет важна реакция не только Тирасполя, но и России, Турции, Евросоюза, даже США могут не одобрить.

Больше всего, конечно, власти РМ опасаются собственной оппозиции и Москвы. Именно поэтому, наверное, появился некий «план России» по перевороту в Молдове.

Действующий председатель ОБСЕ Османи предостерег Кишинев от последнего шага, потому что это ставит под вопрос существование формата «5+2». Этот формат, как мы знаем, – не самый эффективный инструмент, но другого – сейчас нет. Терять этот инструмент не хотят ни Евросоюз, ни США. Даже для Украины он может оказаться полезен. А вот Лондону нет никакого резона сохранять формат, в котором он не участвует.

ПолитНавигатор: Накануне прозвучало заявление президента Молдовы о якобы готовящемся Россией перевороте в стране. Разыгрывается уже целое шоу с закрытием аэропорта, высылкой «подозрительных» сербских болельщиков, приехавших на матч «Партизана» с «Шерифом». Возможно ли, что Кишинев специально подгадал со своим спектаклем к визиту председателя ОБСЕ, чтобы получить поддержку международного партнера?

Игорь Шорников: Мы знаем, что «хитроумность» молдавских политиков не знает пределов, зачастую они умудряются обмануть самих себя. Я бы не стал связывать всю эту пиар-операцию с «госпереворотом» с визитом Османи. На мой взгляд, это происки Лондона на фоне тех перспектив возобновления переговоров, которые замаячили после заявлений послов России и США в Молдове о поддержке формата «5+2». Ведь успех на молдавском треке может дать импульс мирным переговорам на украинском направлении, а англичанам этого допустить никак нельзя.

ПолитНавигатор: Если переговоры по Приднестровью в привычных форматах не возобновятся, как будут складываться отношения двух берегов Днестра в ближайшее время, каков прогноз? Стоит ли Тирасполю ждать провокаций со стороны Молдовы?

Игорь Шорников: Скорее всего, вопрос с возобновлением переговорного процесса останется в подвешенном состоянии. Смена правительства в Молдове, кстати, – это тоже удобный способ оттянуть принятие того или иного решения. Вопрос о мире на Днестре в кои-то веки зависит от способности Кишинева противостоять нажиму британской дипломатии. Это нелегкая задача, но молдавские политики могут опереться на США, ЕС и, в определенной степени, даже на Румынию, которая тоже не горит желанием оказаться вовлеченной в вооруженные действия ради ослабления ЕС и регионального господства Британии.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем, полагаю, будут оставаться стабильно напряженными, но с негативной тенденцией. Давление на Приднестровье будет медленно нарастать до тех пор, пока «5+2», возобновившись, не выпустит излишки пара.