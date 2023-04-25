Ушла в отставку судья, вернувшая Молдове Георгиевскую ленту

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В Молдове ушла с должности председатель конституционного суда Домника Маноле.

Интриги в этом никакой, просто ее срок истек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все отведенные ей три года Маноле верой и правдой обслуживала власть, но под конец позволила себе принять удивившее многих решение – сняла запрет, введенный парламентом в 2022 году на ношение Георгиевской ленты, введенный годом ранее.

В молдавском интернете поползли слухи, что именно за это Маноле и пострадала. И только тележурналистка Елена Пахомова расстроилась, что судья успела напоследок принять лишь одно резонансное решение.

«Эх, Домника Степановна, а могли ведь под конец поотменять гору их бредовых, антиконституционных решений. Но для этого нужно не просто по-бабьи пакостить (как с Георгиевской лентой), а обладать смелостью. Извините, но не верю в искренность этих судей при частичной отмене запрета на ношение Георгиевской ленты», – написала Пахомова в своем тг-канале.

Новым председателем молдавского конституционного суда станет Николае Рошка – бывший адвокат президента Молдовы Майи Санду. Видимо она решила надежно оградить себя от внезапного торжества справедливости. Дочь нового судьи Ольга Рошка сегодня же назначена советником Санду.