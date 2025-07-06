Ушлые украинские юристы оказались «православнее» политиков-бесов
Отказавшийся от второго, российского, гражданства экс-депутат Верховной рады, «православный олигарх» Вадим Новинский считает, что на Украине найдутся юристы, готовые оспорить в суде незаконное лишение украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
Об этом он заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень сложно сейчас найти юристов и адвокатов, которые могли бы работать с представителями церкви, которые являются подсанкционными личностями. Все боятся, все запуганы СБУ. Если ты защищаешь человека, который неугоден власти, ты сразу же попадаешь под пресс СБУ и других правоохранительных органов. И не все идут на это.
Но в данном случае, я думаю, что очень многие юристы, верные нашей церкви, пойдут на то, чтобы защищать блаженнейшего даже без каких-то оплат. Потому что здесь явно оскорбление чувств всех верующих и всей церкви», – сказал Новинский.
Он утверждает, что в 2019 году 97-99% прихожан УПЦ проголосовали за утратившего ныне легитимность президента Украины Владимира Зеленского, который стал «в десять раз хуже, чем Порох». Сейчас никто из украинских политиков не выступил против гонений на церковь.
«Когда выгодно быть в лоне церкви, президент приходит на богослужения. Все приходили, чтоб только камеры зафиксировали, и получали от этого коммерческую, материальную выгоду. Как только стало невыгодно, сразу же все убежали. В истории Украины элита, шляхта – часто предавала свою церковь для того, чтобы получать материальную выгоду», – сокрушается Новинский.
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