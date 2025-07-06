Ушлые украинские юристы оказались «православнее» политиков-бесов

Отказавшийся от второго, российского, гражданства экс-депутат Верховной рады, «православный олигарх» Вадим Новинский считает, что на Украине найдутся юристы, готовые оспорить в суде незаконное лишение украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Об этом он заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сложно сейчас найти юристов и адвокатов, которые могли бы работать с представителями церкви, которые являются подсанкционными личностями. Все боятся, все запуганы СБУ. Если ты защищаешь человека, который неугоден власти, ты сразу же попадаешь под пресс СБУ и других правоохранительных органов. И не все идут на это.

Но в данном случае, я думаю, что очень многие юристы, верные нашей церкви, пойдут на то, чтобы защищать блаженнейшего даже без каких-то оплат. Потому что здесь явно оскорбление чувств всех верующих и всей церкви», – сказал Новинский.