Усик хвалит Лукашенко за «стальные яйца»

10.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – это политик с «огроменными яйцами». Такую характеристику лидеру соседнего государства дал известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Эхо Киева», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, знаете, кто мне из президентов нравится, из всех, которые есть вообще? Лукашенко. Не знаю почему. Я правду говорю. Ну, если он какие-то правильные решения делает, с яйцами мужик.

Не потому что он президент какой-то, а потому что он мужик с яйцами – огроменными, блин, стальными яйцами. Просто с большими вот такими. То, как он принимает решение, делает», – заявил Усик.

Ранее Лукашенко, в отличие от всех соседних стран долгое время отказывался вводить жесткие ограничения в связи с угрозой пандемии коронавируса.

Белорусский лидер постоянно заявлял, что коронавирус является «психозом» и отказывался отменять публичные мероприятия.

В результате накануне Белоруссия вышла на лидирующие позиции в мире по темпам роста, власти начали подготовку к введению карантина.