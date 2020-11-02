Усик на ринге с упырями: как отказаться от украинского

02.11.2020, Москва, Платон Беседин

Украинские националисты оказались ненастоящими, что показала их реакция на очередную победу боксера Александра Усика, выступающего под желто-синим флагом.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин.

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Как называются люди, которые отказываются от своего, родного? Предатели. Как называются люди, которые заменяют настоящее ложным? Фальшивомонетчики (пусть и не всегда они подделывают деньги). Именно так сегодня действуют на Украине радикалы и просто сочувствующие им дураки.

Помните советский мультфильм и фразу Винни-Пуха: «Это какие-то неправильные пчелы, Пятачок»? Всякий раз я вспоминаю ее, когда наблюдаю за некоторыми националистами на Украине. Якобы националистами. Вот чем они, если упростить, должны заниматься? Говоря грубо, по идее развивать украинское и служить Украине. Нация превыше всего, как мы помним.

Но что на деле? А на деле мы видим людей, которые, обогащаясь, служат кураторам из других стран, отсекая подлинно украинское и превращая Украину не в Галичину даже, а в суррогат из прогорклых симулятора. Ведь Украина – это не только Тарас Шевченко, но и Патон. Однако черти того не признали.

У этой истории давние корни. Блестяще о данной проблематике писал Трубецкой в своём эссе об Украине. Прочитайте, если вдруг ещё не ознакомились. Трубецкой пишет о том, как подлинно украинское вытесняется обманкой, слепленной по австро-венгерским и польским лекалам. Да, история эта давняя, но работает до сих пор.

Вот и недавний бой Александра Усика с британцем Дереком Чисорой это лишний раз показал. Ещё до начала поединка часть украинской общественности (будем к ним снисходительны) заявила, что болеть нужно только за британца. Ведь Усик неправильный украинец. Почему? Ну, видимо, потому, что Александр не целует знамёна ОУН-УПА, не поклоняется Бандере и не призывает убивать людей в Донбассе. А, и он же из Крыма, но ведёт совсем не так, как Олег Сенцов. Жах! Ганьба!

В общем, после того, как Усик не без труда победил Чисору, хотя тот на десяток килограмм его тяжелее, некоторые особо яростные «украинские украинцы» так расстроились, словно их предали. Где танцы в стиле Русланы? Где националистический бред про Крым? И даже президент Зеленский, вопреки своим привычкам, не стал поздравлять Усика с победой. Ну, как же так: «неправильный украинец», а достигает таких высот? А фокус в том, что в отличие, к примеру, от того же Сенцова Усик профессионал в своём деле, а не в чесании языком.

Вся эта ситуация вокруг боксёрского поединка (впрочем, о самом спорте тут почти не говорили) – показательная иллюстрация того, как Украина (ее странная часть) отказывается от действительно украинского, от того, чем можно и нужно гордиться. Потому что в отличие от крикунов и сумасшедших Александр по-настоящему прославляет державу в мире. Хотя кому это надо? Вот если бы кто-то залез на Биг Бен и размахивал бы там гигантским флагом с ОУН-УПА – оце перемога.

К сожалению, Украина давно уже выбрала не украинский путь, а национализм здесь превратился в коммерческое предприятие. Беда в том, что «странная часть» государства разрастается все больше и поглощает нормальное большинство под довольные охи власти.

Что до Александра Усика, то очевидно: он не только великий спортсмен, но и образец адекватности в пошатнувшемся умом мире. Пример того, как крымчанин -Александр родом с полуострова – может объединить русских и украинцев.