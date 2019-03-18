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18.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Спорт, Украина
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Усик навсегда привязал себя к Украине

Уроженец Крыма, известный украинский боксер Александр Усик заявил, что никогда не переедет из Украины, несмотря на многочисленные предложения и дорогие контакты.

Об этом он заявил в интервью на телеканале НАШ, уточнив, что считает себя только украинцем и никем иным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я даже не рассматриваю вариант уезда из Украины. Хотя предложений было немало. И финансовых. Просто мне говорят: «Мы тебе даем деньги, мы тебе даем жилье, ты ни в чем не нуждаешься, твои дети ходят в школу, мы пристраиваем работу. Тебе ничего не нужно, только боксируй за нас и все». Я говорю: «Простите». У меня отец всю жизнь проговорил на русском языке, даже жив в Черниговской области, там, где все разговаривают на украинском, он всю жизнь проговорил на русском языке. Но он всегда мне повторял: «Кто ты по национальности? Ты – украинец». Он мне всегда об этом говорил», – заявил Усик.

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