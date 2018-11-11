Усик опять не назвал Крым украинским

11.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Крым принадлежит тем людям, которые родились и проживают на полуострове.

Об этом в интервью BBC Украина накануне боя в первом тяжелом весе с британцем Тони Белью заявил чемпион мира по боксу крымчанин Александр Усик, выступающий под флагом Украины.

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Он рассказал, что его семья сейчас живет в Киеве, но он с удовольствием ездит в Симферополь к друзья и родственникам.

“Это мой дом, ну как же, конечно, я езжу туда. Как только у меня появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь”, – сказал Усик.

При этом он уточнил, что с обеих сторон на контрольно-пропускных пунктах к нему относятся уважительно и даже способствуют быстрому прохождению.

Также у него поинтересовались, оформил ли он себе российский паспорт.

“Нет, у меня один паспорт – паспорт гражданина Украины, потому что по законодательству мы не имеем права иметь в Украине двойное гражданство. Тройное – можем, а двойное – нет”, – отметил боксер.

Также он сообщил, что бывает в Москве: последний раз во время поединка с Муратом Гасиевым, а до этого ездил к товарищу на день рождения.

Также спортсмен рассказал, почему отказался от звания Героя Украины, которое предлагалось присвоить ему после победы в Москве.

“А потому, что я не являюсь героем на самом деле, – полагает боксер. – Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизни людей. Учителя, которые учат детей. Ученые, которые совершают какие-то открытия. Много людей, которые действительно заслуживают каких-то звезд, элементарного внимания и благодарности. Спасибо, для своего народа я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды. Я обыкновенный парень “с района”. Непонятно было бы – приехал “на район”, а мне бы сказали – “Саня, ну ты чё”.

“Крым чей?” – поинтересовались напоследок журналисты.

“Крым Божий. Я уже об этом говорил. Крым – тех людей, которые там живут, которые любят Крым, родившихся там”, – ответил Усик.

Отметим, что сегодня крымчанин Александр Усик в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе победил нокаутом британца Тони Белью. Таким образом Усик защитил титулы по версиям WBC, WBO, IBF и WBА.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский пропагандист охарактеризовал Усика как участника “гибридной агрессии России”.

Также в Киеве победу Усика над россиянином Гасиевым объявили «зрадой говнюка-малороса».

А министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ему режет слух русский язык Усика, а также высказал сожаление, что боксер в Москве не вспомнил о Бандере, который “добьет всех”.