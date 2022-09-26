Усик отвел русскому роль второстепенного и бытового

Единственным государственным языком на Украине должен быть только украинский.

Об этом в интервью известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший крымский боксер Александр Усик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Усика, место русскому языку можно оставить лишь на бытовом уровне.

«Общаюсь на украинском языке, некоторые люди начинают: «Так, человек разговаривает на русском. Я вас не понимаю». Нельзя этого делать. Надо победить, а потом уже решать. Я вообще считаю, что эти колебания с языками – это враги делают, они делают специально.

Я считаю, что у нас есть государство, это государство называется Украина, у нас украинский язык, он должен быть один единственный и все. Государственный. А на остальном, как люди разговаривают у себя дома, – это совсем другое», – заявил Усик.