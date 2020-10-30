Усик поддержал Хабиба, «припечатавшего» Макрона

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных боевых искусств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым осудил президента Франции Эммануэля Макрона за отказ запретить публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Об этом он написал в своем «инстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите», – написал Хабиб, продублировав свой пост на арабском и проиллюстрировав его фотографией Макрона со следом ботинка на лице.

Российский телеведущий Евгений Попов обратил внимание на то, что пост Хабиба лайкнул украинский боксер Александр Усик.

«Усик лайкнул тот самый пост Хабиба. Интересно, разделяет взгляды или машинально?», – написал Попов в своем телеграм-канале.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак, которая вчера жаловалась на угрозы со стороны мусульман за свою поддержку Макрона, на этот раз тоже не стала молчать.

«Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает свои мысли вот таким способом. Грустно. А ведь кто -то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?», – написала Собчак.

Напомним, после того как Макрона раскритиковал лидер Чечни Рамзан Кадыров, ему сделал замечание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На это Кадыров ответил, что готов пожертвовать должностью за свое право мусульманина защищать религиозные ценности.