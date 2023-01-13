Усик поддержал репрессии против УПЦ и пустился в дикий разнос

Украинский боксер, бывший крымчанин Александр Усик, который преподносит себя верующим человеком, поддержал репрессии украинских карательных органов в отношении канонической церкви.

В своем блоге, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Усик заявил, что остается прихожанином УПЦ, но желает ее «очищения» от российских «агентов».

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«Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию. Я хочу, чтобы наша Украинская православная церковь очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, это те люди, которые приехали в ней работать по наставлению врага – Российской Федерации… Украинская православная церковь – это та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988-м году. И К РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто очень много лет назад нашу церковь просто поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь в наглую, и решила, что они всех спасут, а мы все – дьяволы», – бредил Усик.

Боксер также обозвал Россию, сравнив ее с фашистским Третьим рейхом и назвав врагом Украины.

«Российская Федерация – это враг Украины. Да-да, вы хорошо меня слышите и видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире. Ну посмотрите, если на их каналах говорят, что мы ударим по Франции, ударим по Польше, по Британии. То есть, они, всячески запугивая народ, говорят о том, что они попадут в рай. 8-я заповедь – «не убий». И нет никакой священной войны или очищения какого-то. Есть война, которую вы развязали 24-го февраля 2022 года, напали на Украину, якобы защищая каких-то русских, которые не хотят вашей защиты. Так же вы напали на Чехословакию много лет назад, так же вы приехали в Грузию, – вы везде приезжаете с защитой, только вы своих русских не защищаете в самой России. Не защищаете, никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом, с нацизмом, которого нет. Вы – Третий рейх во всем его проявлении. То, что не сделал Гитлер, то продолжает ваш президент делать», – сошел с ума Усик.