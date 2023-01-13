Усик поддержал репрессии против УПЦ и пустился в дикий разнос

Анатолий Лапин.  
13.01.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинский боксер, бывший крымчанин Александр Усик, который преподносит себя верующим человеком, поддержал репрессии украинских карательных органов в отношении канонической церкви.

В своем блоге, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Усик заявил, что остается прихожанином УПЦ, но желает ее «очищения» от российских «агентов».

Украинский боксер, бывший крымчанин Александр Усик, который преподносит себя верующим человеком, поддержал репрессии украинских...

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«Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию. Я хочу, чтобы наша Украинская православная церковь очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, это те люди, которые приехали в ней работать по наставлению врага – Российской Федерации…

Украинская православная церковь – это та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988-м году. И К РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто очень много лет назад нашу церковь просто поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь в наглую, и решила, что они всех спасут, а мы все – дьяволы», – бредил Усик.

Боксер также обозвал Россию, сравнив ее с фашистским Третьим рейхом и назвав врагом Украины.

«Российская Федерация – это враг Украины. Да-да, вы хорошо меня слышите и видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире. Ну посмотрите, если на их каналах говорят, что мы ударим по Франции, ударим по Польше, по Британии. То есть, они, всячески запугивая народ, говорят о том, что они попадут в рай. 8-я заповедь – «не убий». И нет никакой священной войны или очищения какого-то. Есть война, которую вы развязали 24-го февраля 2022 года, напали на Украину, якобы защищая каких-то русских, которые не хотят вашей защиты.

Так же вы напали на Чехословакию много лет назад, так же вы приехали в Грузию, – вы везде приезжаете с защитой, только вы своих русских не защищаете в самой России. Не защищаете, никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом, с нацизмом, которого нет. Вы – Третий рейх во всем его проявлении. То, что не сделал Гитлер, то продолжает ваш президент делать», – сошел с ума Усик.

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